F1: Bottas se sente feliz com desempenho da Alfa Romeo

Valtteri Bottas sente que está em "um lugar feliz" com a Alfa Romeo, após um excelente início de campeonato de Fórmula 1. O finlandês ingressou na Alfa Romeo em 2022 depois de deixar a Mercedes após um período de cinco temporadas.

Bottas ajudou a Alfa Romeo a ter um aumento significativo até agora nesta temporada. Depois de marcar apenas 13 pontos e terminar em nono na classificação do ano passado, a equipe já mais que triplicou esse total nas seis primeiras corridas de 2022, ficando em quinto lugar no campeonato de construtores com 41 pontos.

Bottas é responsável por 40 dos 41 pontos, ficando entre os 10 primeiros em todas as corridas que terminou, incluindo a quinta colocação no GP da Emilia Romagna.

“Tem sido um bom, bom começo de temporada”, reconheceu Bottas em Mônaco quando perguntado pelo Motorsport.com.

“Estive em um lugar feliz, de uma maneira que posso realmente tentar ser a melhor versão de mim mesmo e pilotar do jeito que quero.

“A atmosfera na equipe é tão motivadora, como as pessoas, o quanto eles estão tentando agora, é realmente inspirador para mim também.

“Talvez isso o empurre para ainda mais. Mas sim, foi um bom começo de temporada.

“Obviamente, ainda existem coisas que precisam ser melhores. Ainda estamos trabalhando nas largadas, que não foram ótimas. Ainda estamos trabalhando na estabilidade em alta velocidade com o carro, então esse não é o limite para nós.

“Há mais por vir, mas em um nível pessoal, tem sido bom. Mas sempre pode ser melhor.”

Depois de assinar com Bottas, o chefe da equipe Alfa Romeo, Frederic Vasseur, falou abertamente sobre sua crença de que o finlandês seria capaz de se destacar fora da “sombra” do ex-companheiro de equipe da Mercedes e sete vezes campeão mundial, Lewis Hamilton.

Bottas conseguiu andar roda a roda com os pilotos da Mercedes em algumas ocasiões nesta temporada, inclusive em Miami, quando lutou contra Hamilton e o substituto George Russell pelo quinto lugar nos estágios finais.

