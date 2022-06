Carregar reprodutor de áudio

Drive to Survive (Dirigir para Viver) contrariou a tendência da maioria das séries, desfrutando de um aumento constante em sua audiência em vez de diminuir temporada a temporada. A terceira temporada, filmada durante a temporada de 2020 atingida pelo COVID, teve uma audiência maior do que a primeira e a segunda temporada, enquanto essa referência foi superada pela quarta temporada, lançada no início deste ano.

Não é surpresa que a Netflix tenha renovado Drive to Survive não apenas para a quinta temporada, mas também para a sexta temporada, garantindo que o programa permaneça no serviço de streaming até pelo menos 2024. O debate sobre o uso da licença criativa na série se intensificou nas últimas duas temporadas, principalmente depois que o campeão mundial da Fórmula 1 Max Verstappen citou isso como o motivo pelo qual ele se recusa a participar das filmagens diretas.

Sua ausência na temporada mais recente foi notável, dado o foco em sua luta com Lewis Hamilton pelo campeonato mundial. E, no entanto, a ausência de grandes nomes é parte da razão pela qual Drive to Survive tem sido um sucesso tão grande.

De volta à primeira temporada, filmada até 2018, Ferrari e Mercedes se recusaram a participar do programa devido à incerteza sobre a distração que isso poderia representar e o risco de permitir câmeras no funcionamento interno de uma equipe.

Sem as duas escuderias, os produtores foram forçados a procurar em outros lugares histórias para explorar, levando ao foco figuras como Daniel Ricciardo e Gunther Steiner - sem dúvida as duas estrelas de todo o arco Drive to Survive até hoje.

Ferrari e Mercedes reverteriam sua decisão para a segunda temporada, mas, felizmente, isso não reduziu o foco naqueles mais abaixo no grid.

A showrunner de Drive to Survive, Cassie Bennitt, discutiu a importância de explorar esses grandes personagens durante o Fórum Business of F1 organizado pelo Financial Times and Motorsport Network em Mônaco.

“O que eu acho tão bom no paddock da Fórmula 1 é que é um lugar de intriga, é onde os negócios são feitos, os sonhos são feitos, os sonhos são mortos”, disse Bennitt.

“Isso se presta a contar histórias e, junto com isso, vêm esses personagens incríveis. Voltando à primeira temporada, não tivemos acesso à Ferrari e não tivemos acesso à Mercedes. Eles não queriam participar, isso é muito conhecido.

“Isso significava que a equipe original tinha que procurar em outro lugar. E acho que isso fundamentalmente ajudou a moldar o show. Tivemos que olhar para outras equipes. A Haas é um exemplo clássico disso. Gunther Steiner, sua base de fãs é absolutamente inacreditável. Acho que até meu namorado é obcecado por Gunther!”

Steiner sempre ficou perplexo com sua própria popularidade resultante de Drive to Survive, e ainda não assistiu nem um único segundo do programa. No fórum de fãs na Austrália no início deste ano, notou-se que os aplausos para ele foram ainda maiores do que para alguns pilotos campeões mundiais que apareceram no palco, falando sobre o quão poderoso Drive to Survive foi na criação dessas novas estrelas.

“Tivemos que esclarecer tudo o que estava acontecendo no paddock”, disse Bennitt.

“Há 20 pilotos, há 10 equipes. Há tanta coisa acontecendo em cada um, e cada um é diferente, e isso muda ano após ano.

“O que tentamos fazer é descobrir qual será a história, qual será o arco da temporada. Nunca sabemos muito cedo nesta temporada. E então tentamos conhecer os personagens e contar suas histórias.

“Isso volta aos temas universais do que você se relaciona como ser humano. Esse é o tipo de metodologia realmente. São as pessoas no coração, e também há corridas. É isso que vamos tentar fazer.”

O foco nas personalidades é algo que o Drive to Survive não quer perder com sua fórmula daqui para frente, sabendo o quão poderoso tem sido capturar um público tão amplo além da base de fãs tradicional da F1.

Mas muito do conteúdo do programa dependerá naturalmente do espetáculo na pista, que Bennitt sentiu que já estava se moldando bem no início de 2022, graças à luta pelo título Red Bull versus Ferrari. “É um novo amanhecer, são os novos carros”, disse Bennitt.

“Quem teria pensado que Mercedes e Lewis estariam nesta posição? Quem sabe quais serão as histórias para nós nesta temporada?

“Há muito espaço no paddock e nas equipes. Eu gostaria de pensar que, enquanto continuarmos fazendo nosso trabalho corretamente e sendo fiéis às histórias que saem da Fórmula 1, estaremos bem.

“Estamos trabalhando duro. Não queremos sentar sobre os louros, isso é certo. Eu ainda gostaria de trabalhar nas temporadas sete e oito!”

