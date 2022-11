Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 vai manter o formato de fim de semana com corrida sprint aos sábados em 2023 e o Brasil aparece mais uma vez como 'casa' da prova curta, indo para o terceiro ano seguido. Além disso, a próxima temporada contará com mais três adições, totalizando seis etapas com corridas curtas.

De acordo com a jornalista da Band, Mariana Becker, a lista final conta com: Azerbaijão, Áustria, Bélgica, São Paulo, Estados Unidos (Austin) e Catar. Até 2022, a F1 contava com apenas três datas no calendário sediando a sprint race - com Interlagos recebendo o novo formato desde 2021.

Nesta temporada, os palcos da corrida de sábado foram Itália (Ímola), Áustria (Red Bull Ring) e Brasil (Interlagos). Além disso, a pontuação sofreu alterações em relação ao ano passado, sendo distribuídos do primeiro ao oitavo colocado indo de 8 pontos para o P1 até 1 ponto ao P8. Vale destacar que o vencedor da sprint não é creditado como pole position, mas sim, o piloto que se classificar em primeiro na sexta-feira.

A corrida sprint foi introduzida pela Fórmula 1 para aumentar a emoção ao longo do fim de semana dando aos espectadores a chance de assistir duas corridas em um único fim de semana. Cada corrida curta conta com 100km - cerca de 25 a 30 minutos - e é responsável por definir o grid de largada para o GP principal do domingo. As posições iniciais da corrida curta são definidas pela classificação de sexta-feira - no formato tradicional com Q1, Q2 e Q3.

SEXTA-LIVRE: Veja debate das sessões práticas inaugurais em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo