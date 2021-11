Se tem uma característica pela qual o povo brasileiro é conhecido é a receptividade. E os pilotos da Fórmula 1 que já chegaram ao Brasil para o GP de São Paulo tiveram um pequeno gosto da paixão dos fãs do nosso país nesta semana.

Após o cancelamento da etapa de 2020 por conta da pandemia, a F1 volta a correr no Brasil nesta semana, agora sob o nome de GP de São Paulo, mas ainda no Autódromo de Interlagos.

Desde a segunda-feira, os pilotos começaram a chegar ao Brasil, logo após a disputa do GP do México no último domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez, com vitória de Max Verstappen, com Lewis Hamilton em segundo e Sergio Pérez em terceiro.

Diversos fãs se juntaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para receber os pilotos, e compartilharam nas redes sociais vídeos e fotos do momento. Entre eles, estão Sebastian Vettel, da Aston Martin, a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, além do piloto da McLaren, Lando Norris.

Créditos: @juuhjus no Twitter (Sebastian Vettel) / @lebrxnjwmes no Twitter (Charles Leclerc) / @laviniadelbusso no Twitter (Carlos Sainz) / @kellymamorim no Twitter (Lando Norris)

E não foram apenas os pilotos que receberam o carinho dos fãs brasileiros. Chefes de equipe como Andreas Seidl, da McLaren, e funcionários da Alpine também foram 'tietados'.

Créditos: @QUAR7ARARO no Twitter (Andreas Seidl) / @lxnorris no Twitter (Alpine)

Mas não são apenas os fãs que estão se desdobrando para mostrar a força da F1 no Brasil. Detentora dos direitos de transmissão a partir deste ano, a Band também vem realizando várias ações publicitárias em São Paulo para divulgar o evento em Interlagos.

Para finalizar, uma dica. Com o objetivo de estimular a interatividade com os fãs nas redes sociais, a AlphaTauri sempre pede sugestões em seu Twitter para montar a 'playlist da garagem' de cada GP, com músicas do momento, do país que recebe a etapa e mais. Se quiser, fica abaixo o tweet original. Basta responder com sua sugestão de música.

