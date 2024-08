F1 - Briatore: "Prometo que a Alpine estará no pódio em 2027"

Flavio Briatore, consultor da Alpine e figura polêmica na história da Fórmula 1, falou sobre seu retorno à equipe baseada em Enstone e sobre o futuro da equipe, em conversa no podcast Formula For Success. Sobre o futuro da equipe francesa garantiu que ela estará no pódio em 2027.

"Eu conhecia o CEO Luca de Meo antes de ele vir para a Renault", contou Briatore. "Quando ele chegou aqui, eu lhe dei alguns conselhos e disse: 'A Fórmula 1 é um negócio muito complicado e as pessoas que você tem não são boas o suficiente', mas ele não me ouviu".

"Três anos depois, Luca me ligou, nos encontramos e ele disse: 'Eu e minha equipe estamos na merda'." Eu disse a ele: 'Luca, a Fórmula 1 é um negócio diferente. Você não pode dirigir uma equipe como uma empresa, você não precisa de burocracia aqui, você precisa de pessoas dedicadas à Fórmula 1'."

Sobre a questão de voltar à F1, após anulação de banimento relacionado ao CrashGate, afirmou que foi pedido do CEO da Renault: "Ele me pediu para voltar e começamos a conversar sobre isso. Eu conheço a equipe, conheço a fábrica em Enstone, estou ciente de tudo - por que eu não voltaria? Mas eu não queria viver na Inglaterra - um dia por semana era suficiente, eu não queria ir a todos os GPs".

"Estou de volta à minha antiga equipe, com a qual ganhei sete campeonatos [quatro do campeonato de pilotos e três no campeonato de construtores], é um novo desafio, uma nova motivação. Estou muito feliz por estar de volta, temos um novo chefe de equipe, Oliver Oakes".

"Luca, eu e Oliver estamos trabalhando juntos agora. Dê-me dois anos e prometo que a Alpine estará no pódio em 2027", conclui.

