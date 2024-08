Felipe Massa, ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 e hoje titular da Stock Car montou seu pódio histórico da categoria antes de sua participação no programa Bola da Vez da ESPN, que vai ao ar neste sábado (17), às 20h.

Em vídeo publicado nos perfis do Instagram do programa Sportscenter e da ESPN Brasil, o piloto do Time Lubrax na Stock, montou o seu pódio histórico da F1 sem figuras como Lewis Hamilton, em entrevista ao perfil do Instagram do Sportscenter Brasil e ESPN Brasil.

Para o ex-piloto da F1, o top 3 teria Ayrton Senna, citado como ídolo na mesma entrevista; Michael Schumacher, que foi colega de equipe na Scuderia em 2006; e Max Verstappen, com quem chegou a competir junto de 2015 até 2017, quando o piloto brasileiro aposentou da categoria.

Além disso, o piloto também citou que não teve atritos com colegas de equipe na sua passagem pela F1, mas o piloto que mais teve sinergia foi o finlandês Kimi Räikkönen, que dividiu lugar após saída de Schumacher da equipe italiana.

Os comentários dos posts foram pautados por essa questão do pódio dos melhores pilotos da categoria, com questionamentos da razão de Hamilton, empatado com Schumacher com mais títulos na F1, não estar entre os três.

Já alguns outros citaram uma questão da história da F1 possa ter influenciado: a disputa pelo campeonato de pilotos de 2008, primeiro título de Hamilton, decidido na última curva.

No GP do Brasil de 2008, em Interlagos, mesmo com a vitória em casa, Massa precisava de uma combinação de resultados para que vencesse o título da temporada da F1, incluindo que Hamilton não chegasse acima da quinta colocação. O britânico consegue ultrapassar Timo Glock na última curva e conquista a quinta colocação, tirando o título do brasileiro por apenas um ponto.

No entanto, a polêmica sobre o título foi reaquecida uma década depois, após revelações sobre o caso Crashgate, envolvendo Nelsinho Piquet, Fernando Alonso e Bernie Ecclestone, que mudaria o resultado da classificação de 2008.

Com novas revelações no ano passado, Massa levou aos tribunais europeus o pedido de reconhecimento do título de campeão da temporada de 2008 da F1. Os detalhes do caso foram apresentados em matéria publicada pelo Motorsport.com.

