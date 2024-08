F1 - Leclerc: Chegada de Hamilton à Ferrari é uma "boa notícia"

Charles Leclerc diz que é "sempre uma boa notícia" formar uma equipe com um piloto do calibre de Lewis Hamilton, como será o caso na Ferrari a partir da temporada de 2025 da Fórmula 1.

A Ferrari contratou Hamilton antes mesmo do início da campanha de 2024, com o diretor da equipe Frédéric Vasseur aproveitando ao máximo uma cláusula de saída no contrato do piloto da Mercedes para atraí-lo para Maranello.

Hamilton substituirá Carlos Sainz e se tornará o quarto companheiro de equipe de Leclerc na F1, sendo que os anteriores foram Marcus Ericsson (na Sauber) e Sebastian Vettel.

O monegasco está empolgado com esse novo desafio, que ele vê como uma oportunidade de aprender com o piloto mais bem-sucedido da história da F1, conforme disse ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

Depois de elogiar Sainz, a quem chamou de "um piloto incrível", Leclerc disse: "Quando um sete vezes campeão mundial se junta à equipe, é sempre uma boa notícia".

"Primeiro, porque é muito interessante e muito motivador para mim. Superinteressante porque posso aprender com um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, luta com Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Alexander Trienitz

"E, em segundo lugar, super motivador, porque estou super motivado para mostrar o que sou capaz de fazer contra Lewis no mesmo carro. Então, por esses dois motivos, estou realmente ansioso."

Leclerc assinou uma extensão de contrato uma semana antes de Hamilton fazer oficialmente sua mudança bombástica para a Ferrari - mas a notícia não foi uma surpresa para ele, de modo que ele conscientemente comprometeu seu futuro com a Scuderia.

"Eu sabia que era uma possibilidade e que era provável porque ambos os lados queriam que isso acontecesse", esclareceu o piloto #16. "Mas eu estava feliz com isso, então eu definitivamente sabia que era mais provável do que não".

"Isso foi o suficiente para mim. Também não perguntei muitos outros detalhes, porque não tenho o direito de saber tudo isso e não quero saber tudo isso, mas todo mundo sempre foi muito honesto comigo".

"Se alguma coisa me tranquilizou ainda mais, porque quando você tem um piloto como Lewis Hamilton na equipe, obviamente é um sinal forte. Acho que isso pode ser uma coisa positiva vista do nosso lado, e pode trazer pessoas extremamente talentosas para a equipe. Por isso, vi isso como algo positivo", disse Leclerc.

Há argumentos de que Leclerc tem tudo a ganhar com essa situação no que diz respeito à sua reputação. Ser derrotado por um heptacampeão pode ser compreensível, enquanto se tornar o primeiro piloto a superar claramente Hamilton seria obviamente histórico.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

No entanto, Leclerc não concorda muito com essa visão particular da situação.

"Como piloto, viverei tão mal quanto se estivesse dois décimos atrás de Lewis ou dois décimos atrás de qualquer outra pessoa", explicou. "Para mim, é uma dor que sofro toda vez que estou atrás do meu companheiro de equipe. Você só quer ser o primeiro, seja qual for a situação em que se encontre".

"Quando eu estava com Seb [Vettel], por exemplo, eu odiava muito quando ele me superava, mesmo sendo meu primeiro ano na Ferrari e sabendo que ele tinha muita experiência. Não importa a situação em que você se encontra, você odeia quando está sendo derrotado", conclui.

Reportagem adicional de Roberto Chinchero

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!