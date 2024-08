F1 - Briatore sobre Alonso: "Ele é único"

Flavio Briatore, consultor do CEO da Renault e empresário de Fernando Alonso, elogiou o piloto espanhol como "único", principalmente por sua determinação nas pistas. Além disso, com contrato com a Aston Martin até 2026, Briatore comentou sobre a permanência de Alonso na Fórmula 1 após esse período.

"Se você me perguntar se Fernando quer continuar quando terminarmos o contrato, no momento nosso último ano será 2026. O que ele quer fazer depois disso, eu não sei, será que ele quer continuar mais um ano?", comentou Briatore no podcast Formula For Success.

'O desempenho está lá, você vê que o desempenho de Fernando está lá, não é uma questão de ele perder a habilidade, durante a corrida ele está sempre lá".

Além disso, Briatore falou sobre a vontade do bicampeão da F1 de superar a posição que está: "Se ele está em décimo primeiro, ele quer estar em décimo. Se estiver em décimo, ele quer estar em nono. Ele quer que o carro seja competitivo. Ele está se classificando bem, está correndo bem".

"Não sei, para ser sincero, se ele quer parar em 2026 e fazer disso seu último ano ou se quer continuar mais. Depende do sentimento que ele tem em relação às corridas e no momento, não sei se ele terá uma família".

"Dito isso, ele é único. Nunca vi alguém assim, determinado todos os dias, que nunca desiste. É inacreditável", afirma elogiosamente Briatore, que também brincou com um 'matrimônio' com o piloto que representa:"Represento Fernando Alonso há 22 anos, estamos casados há 22 anos".

"Fernando ainda é difícil de entender porque ele continua tão motivado quanto um jovem piloto. Ele está muito em forma, ainda mais em forma do que quando dirigia para mim", conclui.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!