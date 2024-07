F1: Gasly revela que 'fez campanha' para Sainz na Alpine em 2025

Pierre Gasly deixou claro, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, que considera Carlos Sainz a melhor opção para o lugar vago da Alpine na temporada 2025 da Fórmula 1, revelando que “fez campanha” na sua equipe para o piloto espanhol.

Ainda não se sabe quem será o companheiro do francês, que não espera que sua opinião sobre o tema tenha peso, mas disse estar aberto a todos.

“Acho que já disse antes que a Alpine tem algumas boas opções em sua mesa. No final das contas, não depende de mim. Eu gostaria de ver o cara mais rápido na equipe. Todos nós sabemos quem é. Mas por enquanto temos que esperar. A equipe tem três boas opções", declarou.

Questionado se havia falado com Sainz sobre a Alpine, já que se acredita que o espanhol esteja no topo da lista da equipe, Gasly disse que sim. Ele disse que fez a sua parte para tentar vender o projeto para Sainz, mas a decisão cabia apenas ao espanhol.

“Fiz a minha parte no trabalho e, em última análise, acredito no projeto que estamos construindo com a Alpine. Sempre apoio a equipe, mas agora cabe a ele [Sainz] tomar a decisão”.

A Alpine é considerada uma das equipes que fez uma oferta por Sainz, que está livre para assinar no próximo ano, quando seu contrato com a Ferrari expira, mas rumores dizem que Sainz estará de volta à cena tanto na Red Bull quanto na Mercedes enquanto consideram suas opções para o próximo ano.

O ex-Mercedes Valtteri Bottas também é um dos cotados, enquanto o piloto reserva da equipe, Jack Doohan, está testando carros mais antigos para ganhar experiência na F1.

Pode haver outras mudanças no mercado de pilotos, já que não se sabe se a Red Bull manterá o contrato recentemente assinado por Sergio Pérez, já que o mexicano continua com performances abaixo do esperado.

