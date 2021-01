Button revela que teve opção de correr pela Ferrari na F1; saiba

Campeão mundial da Fórmula 1 em 2009 com a Brawn GP, o britânico Jenson Button revelou que teve a opção de correr pela Ferrari "há cerca de oito anos". Na época, porém, o piloto acabou ficando na McLaren.

“Todo piloto gostaria de correr pela Ferrari um dia. Há simplesmente 'algo' nessa equipe. Tive uma boa chance disso há cerca de oito anos, mas não aconteceu naquela época", disse Button ao Motorsport News.

O 'flerte' teria ocorrido, portanto, entre 2012 e 2013. No ano seguinte, o brasileiro Felipe Massa seria substituído pelo finlandês Kimi Raikkonen na Ferrari. O outro piloto da escuderia italiana era o espanhol Fernando Alonso, que correu pelo time de Maranello entre 2010 e 2014.

"Basicamente, o contrato estava pronto para ser assinado, mas, por vários motivos, isso não aconteceu. Na época, ficar em Woking foi a escolha certa. Ninguém poderia imaginar que a Mercedes ganharia tanto."

"Competir pela McLaren, uma equipe histórica para mim, lutando por vitórias e posições de liderança entre 2010 e 2012, me deixou muito satisfeito. Não consegui vencer o campeonato mundial, mas éramos fortes o suficiente para competir. Foi muito divertido para mim correr com Lewis [Hamilton] quando a Mercedes estava mas. Mas então, claro, tudo mudou", explicou Button.

O campeão de 2009 inclusive brincou, dizendo que aceitaria uma proposta da Mercedes para substituir Hamilton no GP de Sakhir de 2020, quando o compatriota ficou afastado em função de contágio pelo novo coronavírus: "Se eles tivessem me chamado, teria aceitado totalmente!".

"Mas provavelmente eu não seria elegível para a F1, então eles fizeram a escolha certa. George [Russell] provou, acima de tudo, que o carro era muito bom. Mas ele correu riscos pilotando de forma lógica e sem erros. Tenho certeza que ele ficou desapontado por não ter derrotado Bottas, que corre com a Mercedes há mais de três anos", ponderou Button, fazendo menção ao bom desempenho de seu compatriota da Williams.

