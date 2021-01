Substituto do alemão Sebastian Vettel na Ferrari a partir da temporada 2021 da Fórmula 1, o espanhol Carlos Sainz, ex-McLaren, revelou que ficou irritado com as insinuações de que poderia ter se arrependido da ida para o time de Maranello, que foi mal em 2020.

No último campeonato, a escuderia italiana fez sua pior temporada na F1 em 40 anos, enquanto a McLaren terminou o campeonato de construtores no terceiro lugar, atrás apenas de Red Bull e Mercedes.

Assim, foram veiculados boatos de que Sainz estaria arrependido da decisão de sair da equipe britânica para ir para a Ferrari. Em entrevista ao Motorsport.com, o piloto espanhol falou sobre os rumores.

“Certamente foi um pouco irritante, porque todo mundo estava meio que insinuando que a Ferrari também seria tão ruim em 2021, mas nunca se sabe na F1. É claro que deu um passo para trás em 2020, mas eles foram os primeiros a admitir isso e a serem muito autocríticos."

"As pessoas estão convencidas de que 2021 também será de luta. Mas, tendo um contrato de dois anos com a Ferrari e com 2022 tendo uma grande mudança no regulamento, 2021 é muito menos importante do que o que as pessoas estão pensando."

“Mesmo que a Ferrari mude sua forma e 2021 seja ótimo, você nunca sabe... As pessoas já estavam insinuando que, já que 2020 foi terrível, o começo de 2021 também será terrível", reclamou Sainz.

"[Era] irritante na época, mas mantive minha cabeça fria. Nunca disse algo de que me arrependa. Acho que estou feliz por isso", seguiu o espanhol, que também já correu na Toro Rosso e na Renault.

Apesar de suas dificuldades em 2020, a Ferrari terminou o ano com três pódios - um a mais que a McLaren - e teve uma sólida sequência de boa forma nas últimas corridas europeias da temporada.

Sainz disse que a melhora na forma da Ferrari funcionou como um aumento decente de sua confiança antes de sua transferência para 2021: “[Parece] bom, mesmo sem ter sido capaz de pilotar o carro, saber que eles realmente mudaram ou algo parecido".

"Parece um pouco melhor para eles e estou feliz em ver que estão avançando. Eu sempre disse que, se há uma equipe que é capaz de mudar as coisas rapidamente na F1, para mim essa equipe é a Ferrari."

Ferrari fará teste com Sainz para facilitar adaptação do espanhol

O chefe de equipe da escuderia, Mattia Binotto disse que o time de Maranello vai trabalhar para colocar Sainz na pista provavelmente ainda em janeiro, de modo que o novo piloto da fabricante se acostume à nova casa.

“Estamos planejando fazer algo para o Carlos para que ele agilize, de alguma forma, sua integração com a equipe, com os engenheiros, com o carro, com a nossa forma de trabalho, com os nossos procedimentos”, afirmou Binotto em entrevista ao site oficial da F1.

“O simulador vai ser importante quanto a esse respeito, mas estamos tentando organizar para janeiro um teste com um carro antigo para assegurar, de novo, que ele vai se acostumar à equipe e aos nossos procedimentos e conhecer as pessoas”, completou o chefe da Ferrari.

