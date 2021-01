Recordista de vitórias da Fórmula 1 e heptacampeão da categoria máxima do automobilismo mundial, Lewis Hamilton ainda não renovou com a Mercedes e negocia com a equipe para 2021, pleiteando melhores condições financeiras e de trabalho no próximo contrato com a escuderia. De todo modo, o chefe das Flechas de Prata, Toto Wolff, afirma taxativamente que o britânico sabe que o time alemão não gira em torno dele.

“Lewis é aquele tipo de piloto que entende como funciona a dinâmica de uma equipe, sua capacidade técnica, e, por outro lado, se vê no contexto certo dentro da organização, e não como um sistema solar onde tudo gira em torno do sol. Ele sabe que a equipe não gira em torno dele”, afirmou o dirigente austríaco, que chefia a Mercedes desde 2013, ao Motorsport.com.

“Da mesma forma, a organização em torno do piloto precisa estar em seu jogo absoluto a fim de oferecer desempenho nas várias áreas. Do lado da engenharia, do lado comercial, do lado político e do lado da comunicação, a fim de manter as engrenagens em movimento”, seguiu.

“Não me preocupo nem um pouco, porque sempre respeitarei as decisões de Lewis. Seja para ficar conosco por muito tempo, seja para deixar o esporte e ou buscar outros interesses. Acho que precisamos estar prontos para todos os tipos de situações lançadas sobre nós”, afirmou.

