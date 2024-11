Lando Norris foi o único rival mais sério de Max Verstappen em 2024, especialmente depois de Silverstone, quando o britânico conseguiu reduzir a diferença para 44 pontos na tabela e a disputa pelo título da Fórmula 1 parecia que seria acirrada.

Porém, depois de largar da 17ª posição no GP de São Paulo e vencer a corrida sobre forte chuva, Verstappen aniquilou qualquer chance de disputa e venceu o campeonato no GP de Las Vegas.

George Russell, que venceu a corrida e estava muito confiante, prometeu que será um novo desafiante direto de Verstappen no próximo ano.

"Quero ter certeza de que estaremos nessa luta", disse Russell ao Viaplay.

"Porque já era hora de alguém desafiá-lo. Então, é isso que quero fazer na próxima temporada".

George Russell, Equipe Mercedes-AMG F1, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ele é um oponente formidável, a Red Bull está fazendo um ótimo trabalho, mas acho que essa batalha pelo campeonato deveria ter sido acirrada".

"Em um determinado momento, você poderia até dizer que Max não era o favorito, mas ele ainda venceu o campeonato antes do fim das corridas. Portanto, temos que nos recuperar e tornar as coisas um pouco mais difíceis".

"Ninguém é invencível. Quando eu era companheiro de equipe de Lewis [Hamilton], achava que ele era o melhor de todos os tempos e Max está no mesmo nível de Lewis. Portanto, acredito definitivamente que posso vencê-lo com um carro igual".

A afirmação é corajosa, uma vez que, até o momento, a Mercedes é apenas a quarta força do campeonato, estando bem atrás da Red Bull, McLaren e Ferrari. Até o momento, a dupla da empresa alemã conquistou quatro vitórias na temporada de 2024.

A nível de comparação, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, somam cinco vitórias, assim como Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari.

