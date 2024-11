Valtteri Bottas, até o momento, está sem equipe para a próxima temporada da Fórmula 1, mas descartou os rumores sobre uma possível contratação pela Red Bull. Ele sugeriu que há que há pessoas na equipe que têm sentimentos negativos em relação a ele.

No entanto, o finlandês afirmou que está em conversas com outras escuderias, como a Mercedes, mas como reserva.

A formação de pilotos da Red Bull para 2025 ainda não está definida, apesar do contrato de Sergio Pérez continuar no próximo ano. Pérez teve dificuldades de desempenho durante a maior parte da temporada de 2024 e a equipe taurina confirmou a decisão será feita após GP de Abu Dhabi.

Nesse contexto, perguntaram a Bottas se ele estava entre as opções para essa vaga na Red Bull. No entanto, o piloto finlandês negou essa afirmação.

Falando após o GP de Las Vegas para a MTV finlandesa, Bottas afirmou: "Sinto que há algumas pessoas na Red Bull que não gostam muito de mim".

Valtteri Bottas, Equipe Stake F1 KICK Sauber C44 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Não acho que a Red Bull seja uma opção, mas é isso que eu penso".

Com a General Motors próxima para entrar no grid como a 11ª equipe, Bottas pode ter outra opção. Quando perguntado se ele estaria interessado em correr por uma nova equipe, o finlandês respondeu: "Sim, talvez!"

O finlandês também confirmou que está em conversas com a Mercedes, equipe a qual passou de 2017 à 2021 e foi vice-campeão da F1 em 2019 e 2020:

"Estamos conversando, mas na verdade estamos conversando há muito tempo, mas neste fim de semana estivemos concentrados na corrida. São palavras bonitas dele [Toto Wolff] e entraremos em contato novamente em breve".

"Quero explorar todas as opções, mas quando falamos sobre elas, há muitas coisas positivas a mencionar. Voltar para a família Mercedes... É uma grande equipe", conclui.

VERSTAPPEN TETRA! Max confirma taça na VITÓRIA DE RUSSELL em 1-2 da Mercedes: Rico Penteado analisa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!