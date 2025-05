F1 - Cadillac: Protótipo do motor de 2029 já está sendo testado

A Cadillac entrará oficialmente na Fórmula 1 em 2026, se tornando a 11ª equipe do grid, mas os preparativos já estão a todo vapor há muito tempo. A marca norte-americana tem grandes ambições para o futuro: não apenas pretende expandir sua estrutura, mas também pretende se estabelecer como fabricante por direito próprio, e não apenas como uma equipe cliente.

Nos primeiros três anos do próximo ciclo regulatório, a Ferrari fornecerá não apenas a unidade de potência e a caixa de câmbio, mas também a suspensão traseira. Essa foi uma decisão bem pensada, especialmente considerando que a equipe dos Estados Unidos ainda está em processo de formação de pessoal e priorizando outras questões, e que a suspensão traseira será construída com base em soluções desenvolvidas pela própria equipe italiana.

Essa decisão também é resultado da necessidade de concentrar recursos humanos e técnicos em outros aspectos, já que a equipe ainda está em fase de treinamento e desenvolvimento. Além disso, a suspensão traseira será projetada com base nas soluções específicas de Maranello, otimizando assim a integração técnica, de modo que se torna lógico confiar inteiramente no design da Ferrari.

Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac de Fórmula 1, em frente à hospitalidade da Ferrari em Miami Foto de: James Sutton / Motorsport Images

No entanto, o futuro a longo prazo da Cadillac reserva uma evolução significativa. A partir de 2029, a equipe deverá estrear sua própria unidade de potência, projetada e construída nos Estados Unidos. O projeto já está em andamento na sede da General Motors em Concord, onde o trabalho começou nos bastidores.

Conforme revelado pelo presidente da GM, Mark Reuss, os engenheiros já colocaram em funcionamento o primeiro protótipo do motor destinado a equipar o futuro monoposto. É claro que ainda não é a versão final, mas é um primeiro passo importante no desenvolvimento tecnológico da equipe, pois estabelece as bases para uma fase de estudo na qual as características básicas do futuro motor serão delineadas.

"No que diz respeito à unidade de potência, o desenvolvimento já está bem encaminhado. De fato, ligamos nosso primeiro motor na semana passada [na semana anterior ao GP de Miami]", disse Reuss durante a coletiva de imprensa de apresentação realizada em Miami. Naquela ocasião, também foram mostradas algumas fotos do motor na bancada de testes.

Embora a Cadillac tenha sólida experiência em outras categorias de automobilismo, onde fabrica motores de combustão internamente, essa será sua primeira experiência no desenvolvimento de uma unidade de potência de F1.

Por enquanto, a empresa está usando as bancadas de teste existentes em Concord, que são usadas para outros projetos de motores sob a alçada da General Motors. No entanto, até 2027, uma nova instalação dedicada será concluída, permitindo que a equipe gerencie todo o processo de desenvolvimento de forma independente.

Cadillac F1 Foto de: FIA

O desenvolvimento inicial é uma fase crítica e as escolhas estratégicas sobre os componentes a serem favorecidos dependem muito do histórico técnico do fabricante. Conforme demonstrado pela Red Bull Powertrains e pela Honda, cada equipe pode escolher um caminho de desenvolvimento personalizado. O primeiro protótipo é apenas um começo, mas marca o início concreto de um projeto ambicioso.

Durante o evento de Miami, o alto escalão da equipe também falou sobre as discussões que surgiram recentemente sobre possíveis modificações na unidade de potência, especialmente em relação ao equilíbrio entre os componentes elétricos e térmicos.

Um tema que também surgiu durante uma reunião entre fornecedores de motores realizada no Bahrein, onde a ideia - posteriormente arquivada - de uma mudança antecipada para motores V10 também foi ventilada. No momento, entretanto, a linha acordada é continuar com o plano regulatório atual para o novo ciclo técnico.

"Houve uma reunião formal aqui, onde todos nós nos reunimos como fornecedores de unidades de potência. Discutimos a situação e chegamos à conclusão de que vamos concluir o que já começamos, tanto como fabricantes quanto como um campeonato. Mas continuamos muito abertos a considerar outras opções", disse um dos líderes do projeto.

Logotipo da Cadillac Foto de: Não creditada

Olhando para o futuro a longo prazo, há um 2026 para o qual se preparar. O trabalho, de fato, está em andamento há meses: já em 2024, os gerentes anteriores começaram a recrutar pessoal e fizeram acordos com vários fornecedores, incluindo um para o uso de um túnel de vento.

Nesse meio tempo, os regulamentos técnicos passaram por grandes mudanças, especialmente desde a publicação do primeiro esboço no final de 2024, que concedeu maior liberdade de design às equipes. Para a Cadillac, que pode se concentrar inteiramente em 2026 (ao contrário de outras equipes que também trabalham no projeto atual), essa é uma vantagem competitiva, mesmo que ainda falte um banco de dados real para comparar os resultados do túnel de vento com os da pista.

No entanto, como revelado há algumas semanas, a Cadillac já fez os primeiros exemplos do chassi que será o coração do carro, como também confirmado na conferência de Miami:

"Estamos trabalhando nos carros. Estamos no túnel de vento há muito tempo. O chassi chegou, continuamos a adicionar pessoas à equipe. Há muitos fluxos de trabalho que estão acontecendo ao mesmo tempo", disseram os líderes do time.

PIASTRI JÁ É MAIOR QUE NORRIS? McLaren INOCENTADA, Max, COLAPINTO, Bortoleto e NOVATOS! Felipe Motta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate NORRIS X PIASTRI, volta de COLAPINTO e MOMENTO de BORTOLETO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!