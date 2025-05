O carro de Fórmula 1 da Brawn GP da incrível temporada de 2009 foi vendido em leilão por US$ 3,8 milhões (R$21,6 milhões) durante o fim de semana do GP de Miami de 2025. O Chassi 001/01, um dos três únicos carros BGP 001 já construídos, foi vendido pela Bonhams|Cars.

O carro 001 é uma das histórias de azarão mais famosas da F1, desencadeada pela saída da Honda do esporte em 2008. Ross Brawn e Nick Fry decidiram comprar a equipe por £1, fazendo uma parceria com a Mercedes-Benz como fornecedora de motores e, no ano seguinte, começaram a correr.

Com o agora famoso difusor duplo, Jenson Button venceu as primeiras seis das sete corridas, dando início ao que se tornou uma temporada dominante que culminou com vitórias nos campeonatos de pilotos e de construtores. A Mercedes comprou a equipe no final do ano, transformando-a em uma equipe não só de trabalho, mas de sucesso. Seguiram-se oito títulos consecutivos de construtores e sete campeonatos de pilotos divididos entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

"Esse carro representa o conto de fadas definitivo da F1 - um design revolucionário que redefiniu o que era possível", disse o chefe de vendas de Miami para Bonhams|Cars, Louis Frankel, antes da venda. "O chassi 001/01 é um pedaço da história do automobilismo e sua oferta em leilão certamente cativará colecionadores de todo o mundo. Temos a honra de apresentar essa oportunidade inédita no GP de Miami, um palco condizente com seu status lendário."

Chassi 001 da Brawn GP de 2009 Foto de: Bonhams

O presidente do GP de Miami, Tyler Epp, falou: "Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com a Bonhams|Cars e trazer ainda mais sucesso ao evento deste ano. Há uma forte cultura automobilística no sul da Flórida e a comunidade de fãs e colecionadores de Miami é apaixonada por todos os tipos de carros, antigos e novos. Portanto, para os entusiastas, ter a oportunidade de possuir um dos itens desse lote especial será um atrativo a mais para um fim de semana movimentado de ação na pista na corrida deste ano."

O carro vendido no leilão é um exemplar interessante: pilotado por Rubens Barrichello em 2009, foi posteriormente dado a Jenson Button, como prometido pela equipe caso ele vencesse o campeonato. Originalmente, foi oferecida a Button uma réplica do carro, da qual ele não era fã, então, após procedimentos legais, ele acabou recebendo o chassi 001/01. O carro que ele dirigiu era o chassi 002, mas este foi mantido na coleção pessoal de Brawn.

Embora US$ 3,8 milhões (R$21,6 milhões) seja uma quantia impressionante, ela não atingiu a estimativa de US$ 4,5 a 6,5 milhões (R$25,5 a 36,9 milhões). Composto pela unidade de potência V8 original de 2,4 litros e 90 graus da Mercedes-Benz FO108W, o carro é capaz de gerar 750 cv a 18.000 rpm. Infelizmente, ele não é capaz de colocar essa potência nas rodas graças à falta de componentes internos na caixa de câmbio.

