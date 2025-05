F1: Pérez estaria negociando com a Alpine

Depois de deixar a Red Bull no fim de 2024, Sergio Pérez deixou claro que iria tirar alguns meses para analisar todas as opções que ele tinha e quais poderiam ser os seus próximos passos, seja voltar para a Fórmula 1 ou tentar crescer sua carreira em outra categoria.

Agora, segundo informações do The Race, durante o fim de semana do GP de Miami, a equipe que gerencia os passos do piloto mexicano foi vista conversando com o alto escalão da Alpine.

Já é sabido que o mexicano está negociando com a Cadillac para se tornar um dos dois pilotos da equipe em 2026, no entanto, Pérez parece não querer fechar nenhuma porta, pelo menos, por enquanto.

Acontece que, por ser uma equipe nova, Pérez não tem certeza da competitividade a curto prazo e não foi convencido completamente a assinar o contrato e ainda está procurando alternativas antes de tomar uma decisão.

A publicação britânica revela que os agentes de Pérez se reuniram com Flavio Briatore, que se tornou o novo chefe de equipe após o GP de Miami. A reunião foi para discutir possibilidades de cooperação para 2026.

No momento, Sergio não é a primeira opção da Alpine, isso porque a equipe francesa ainda está bastante bagunçada e não tem certeza sobre quem ocupará o assento ao lado de Pierre Gasly - com a troca de Jack Doohan por Franco Colapinto após seis etapas.

É dito que Paul Aron, atual piloto de testes do time, também terá a chance de guiar o carro em algumas etapas ao longo de 2025. Com a 'promoção' de Colapinto, o argentino terá cinco corridas para se provar antes de um novo período de avaliação.

É possível que a decisão para 2026 seja tomada durante a pausa do meio do ano.

