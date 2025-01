F1: Carro da Red Bull é aprovado em teste de impacto

A Red Bull conseguiu a aprovação da FIA para seguir com o desenvolvimento de seu carro para a temporada de 2025 após passar no teste de impacto. Agora, a equipe pode seguir com os preparativos para o teste de pré-temporada da Fórmula 1 entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

A aprovação no teste de impacto da FIA é obrigatório para todas as equipes conseguirem a homologação de seus carros, mas também representa um momento importante para a evolução dos desafiantes.

Com o RB21 aprovado, segundo informações do RacingNews365, agora a Red Bull pode se virar para a otimização do desempenho visando a temporada de 2025.

A equipe está bastante focada após perder o título de Construtores para a McLaren em 2024, apesar de Max Verstappen ter conquistado o tetracampeonato. Além da falta de ritmo do RB20, a inconsistência de Sergio Pérez também ajudou a equipe a cair para apenas a terceira força.

Agora, a Red Bull chega com Liam Lawson como novo companheiro de equipe de Verstappen e tentará 'virar o jogo' em 2025.

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

YAMAHA x HONDA: Quem ACERTA e VENCE na MOTOGP 2025? Prévia da PRÉ-TEMPORADA e PRAMAC-ALPINE!

