A partir de terça-feira (28), a Ferrari estará na pista de Barcelona com o SF-23 para mais três dias de TPC (Teste de carros anteriores), onde Lewis Hamilton e Charles Leclerc poderão continuar seu treinamento antes da temporada de 2025 da Fórmula 1.

Os regulamentos da FIA aprovados este ano limitam o teste de carros anteriores a quatro dias, com uma quilometragem máxima de mil quilômetros por piloto. Lewis gastou apenas 89 quilômetros em seu dia de estreia no vermelho e Leclerc usou 42 devido à forte chuva que caiu na pista de Fiorano.

Na Catalunha, as condições climáticas estão muito mais favoráveis, portanto os dois pilotos terão a chance de se familiarizar com o carro antes da estreia do SF-25, marcada para 19 de fevereiro em Fiorano, após a apresentação que será transmitida por streaming, sem a presença da imprensa.

O SF-23, é claro, deve ser 'velho' com os desenvolvimentos usados no final do campeonato de 2023, mas tanto Hamilton quanto Leclerc poderão avaliar o que achamos que foi apelidado de "efeito Serra".

O trabalho dos dois pilotos será voltado para a análise de dois elementos em particular: o desgaste dos pneus, que foi um dos 'calcanhares de Aquiles' dos monopostos há dois anos, e as largadas.

O diretor técnico Loic Serra, que foi imediatamente recebido pela equipe em Maranello, trouxe consigo seu grande conhecimento sobre pneus, de modo que a viagem a Montmeló pode ser muito útil para o desenvolvimento de estratégias no uso de pneus que também serão úteis na SF-25.

É claro que os pneus não são os que serão usados em 2025 (menos sensíveis ao superaquecimento), pois serão usados pneus específicos para esses eventos.

A Ferrari, no entanto, poderá avaliar com os dois pilotos como o comportamento dos pneus variará de acordo com as estratégias que serão adotadas na volta de preparação, dependendo da temperatura e das pressões, e depois avaliar como seu comportamento mudará em um stint.

O outro tópico de atenção é a largada: os engenheiros da Ferrari acreditam que ainda há espaço para melhorias não apenas na manobra de corte da embreagem, mas em geral na aceleração a partir de uma parada quando as luzes se apagam.

Os especialistas em eletrônica continuam a refinar as estratégias de partida: a embreagem precisa ser gerenciada manualmente pelo motorista, mas a forma como a potência é fornecida para evitar perdas de aderência pode ser o resultado do fornecimento perfeito de potência do motor térmico e da ação combinada do sistema híbrido, que só entra em ação acima de 100 km/h.

A Scuderia, portanto, está se preparando para cuidar de detalhes que podem fazer a diferença em uma temporada em que o carro vermelho tem a ambição de ser competitivo na luta pelos campeonatos de pilotos e de construtores.

