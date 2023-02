Carregar reprodutor de áudio

Depois de a Haas revelar como será a pintura de seu carro no próximo campeonato da Fórmula 1, que começa no dia 5 de março com o GP do Bahrein, amanhã será a vez da Red Bull Racing e a expectativa é enorme.

A equipe de Milton Keynes planeja realizar o que chamou de 'Season Launch' em um evento na cidade de Nova York, mas há algum mistério sobre o que a equipe de Max Verstappen e Sergio Pérez apresentará na Big Apple.

Quando a Red Bull realizou o lançamento de seu carro da temporada passada, o RB18, em 9 de fevereiro de 2022, aquele carro pouco - ou nada - tinha a ver com o que mais tarde foi para a pista nos testes de pré-temporada no Circuito da Catalunha.

Com os testes da F1 ocorrendo exatamente daqui a três semanas (de 23 a 25 de fevereiro no Bahrein), resta saber se a Red Bull deslocará seu verdadeiro carro, de sua fábrica no Reino Unido para os Estados Unidos.

Além disso, e talvez ainda mais importante, mostrar tudo agora daria aos seus rivais mais tempo para analisar as inovações técnicas com as quais Adrian Newey sempre surpreende com sua equipe de design.

Além do que a Red Bull revelará sobre seu carro para a temporada 2023 da F1, também há a expectativa sobre o que pode anunciar sobre uma possível parceria de motor com a Ford a partir de 2026.

Nas últimas semanas, cresceram as especulações sobre um possível retorno da Ford à categoria por meio de uma união com a Red Bull, que estaria em busca de um parceiro para os novos motores que entrarão em vigor em 2026, após o fracasso das negociações com a Porsche no ano passado.

Se realmente está tudo acertado entre Red Bull e Ford, então não haveria lugar melhor para anunciar a parceria, no país onde a Ford Motor Company nasceu há quase 100 anos.

O evento está previsto para ter início às 11h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo no canal da equipe nas redes sociais.

Como NASCE um carro da F1? RICO PENTEADO explica e revela detalhes sobre TÚNEL DE VENTO e CFD; veja

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #215 - Novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: