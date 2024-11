O GP de São Paulo não ficará apenas no Autódromo de Interlagos. Na verdade, diversas exposições e estão espalhadas pela cidade para celebrar uma das semanas mais felizes dos fãs da Fórmula 1.

Extra Interlagos, os apaixonados por automobilismo podem ter a experiência fazer um pit stop com a Red Bull, chegar pertinho de uma McLaren pilotada por Ayrton Senna e conferir o carro de Felipe Massa e Fernando Alonso de 2011.

McLaren

A atual líder dos construtores já tem uma relação bastante próxima com o Brasil e, para celebrar os 30 anos da carreira de Ayrton Senna, decidiram expor o MP4/5B no Teatro B32, a partir do dia 31 de outubro.

O desafiante por usado pelo tricampeão na campanha de 1990, quando ele conquistou seu segundo título com a McLaren.

Além do carro de Senna, a programação conta com o MCL38 com a pintura especial usada em Mônaco por Lando Norris e Oscar Piastri. O bólido apresenta as cores amarela e verde.

O evento também terá disponível simuladores de corrida e os fãs poderão concorrer a brindes exclusivos.

Data: 31 de outubro a 3 de novembro, das 12h às 21h

Local: Theatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi, São Paulo

É necessário ingresso para entrar na atração neste site.

Ferrari

Depois de duas vitórias consecutivas, a Ferrari chega ao Brasil com os ânimos lá no alto e preparou uma exposição especial com o modelo F1-50, pilotado por Massa e Alonso em 2011.

Felipe Massa, Ferrari

O time de Maranello deixará o carro exposto até o dia 3 de novembro, quando GP chega ao fim na cidade de São Paulo.

A exposição é gratuita e acontece na loja Santander Select JK, também na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Data: 25 de outubro a 3 de novembro

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3935

Red Bull

Além do desfile do RB4, usado por David Coulthard e Mark Webber em 2008, a Red Bull contará com o desafio do pit stop no shopping Cidade São Paulo.

Mark Webber, Red Bull Racing RB4

O desfile acontece nesta quinta-feira (31) e parte da Avenida Brigadeiro Faria Lima, percorrendo por pontos importantes da cidade, inclusive a Avenida Paulista.

Os fãs também poderão ter a experiência de dentro da garagem, como mecânicos por alguns minutos para entender o funcionamento da troca de pneus.

Data: 31 de outubro a 3 de novembro

Local: Shopping Cidade São Paulo, na Av. Paulista

