Johnny Herbert foi criticado como um dos comissários que penalizaram Max Verstappen em Singapura árbitro e no México. No entanto, até o momento a FIA ignorou as críticas e o ex-piloto de Fórmula 1 será a no GP de São Paulo para este fim de semana.

Jos Verstappen, inclusive, fez duras críticas à regulamentadora e às decisões, mas Herbert rejeitou as alegações de que seja tendencioso por ser britânico e disse que os árbitros tomam decisões como um grupo de todo o mundo.

Herbert fez parte da equipe de árbitros que aplicou uma penalidade de 10 segundos a Verstappen no México, enquanto que, em um incidente semelhante, Lando Norris recebeu uma penalidade de apenas cinco segundos.

O pai do tricampeão afirmou que a FIA deveria fazer mudanças na equipe de arbitragem e disparou:

"A FIA deveria prestar atenção em quem compõe os árbitros e se há situações que possam criar a impressão de um conflito de interesses. Especialmente ex-pilotos que são mais simpáticos a alguns pilotos..."

O fato de Norris e Herbert representarem o mesmo país seria um fator decisivo para Jos, que acredita fielmente que seu filho foi penalizado de maneira muito dura.

No entanto, apesar das alegações, o próprio Herbert afasta a possibilidade de que tenha favorecido Norris de qualquer maneira.

"Há uma questão constante de que nós, árbitros britânicos, somos 'tendenciosos', mas quando estamos na sala, temos de seguir as regras e diretrizes da FIA".

"É assim que temos de julgar a corrida na pista. Dizer que é "tendencioso" é absolutamente ridículo e não é esse o caso. Tentamos, tanto quanto possível, ser justos em nossos julgamentos".

Johnny Herbert chega à pista Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Herbert também afirmou que, além dele, havia árbitros americanos, belgas e brasileiros no México e que todos tinham a mesma autoridade.

A FIA, por sua vez, não viu necessidade de intervir e nomeou Herbert como árbitro do GP do Brasil. No entanto, soube-se que a regulamentadora não designou os outros três árbitros da equipe que penalizou Verstappen no GP do México para o evento em São Paulo.

O ex-piloto de F1 Luciano Burti também será um dos árbitros do GP de São Paulo.

