A Haas teve um resultado muito positivo no GP do México e Kevin Magnussen parece muito feliz com o ritmo do carro. A dupla da equipe norte-americana está confortável na Fórmula 1, apesar de serem caçados pela RB na tabela de construtores.

No entanto, durante a coletiva de imprensa desta quinta-feira que antecede o GP de São Paulo, o piloto comentou um pouco sobre a disputa que teve contra Max Verstappen - sem Kevin saber que era contra o tricampeão!

"As Haas no México foram muito boas, porque eu e o Nico [Hulkenberg] ganhamos pontos em ambos os campeonatos, e em Austin, ganhamos pontos no sprint com o P7, e depois o P7 de novo no México".

"Então são resultados muito fortes, que também vieram porque alguns dos caras de cima tiveram problemas, como o [Oscar] Piastri e o [Sergio] Pérez, começando do fundo".

Os dois se encontraram depois que Verstappen cumpriu os 20 segundos de penalização pela batalha contra Lando Norris no início da corrida. Pérez, por sua vez, estava no fundo do grid depois de largar como P19 após uma classificação ruim em casa.

"Por alguma razão eu achei que era o Pérez, mas sim, foi certamente uma corrida muito rápida, especialmente para o final da corrida", disparou e arrancou risadas do público.

