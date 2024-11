Ele não vem! Depois de dois fins de semana difíceis para a Mercedes, o Motorsport.com apurou que Toto Wolff não acompanhará a equipe durante o fim de semana de Fórmula 1 do GP de São Paulo.

Ainda não se sabe se o chefe da equipe apenas cumprirá agenda em outro evento, mas a certeza que temos é que a garagem ficará com um espacinho a menos ocupado. No entanto, Kimi Andrea Antonelli segue ao lado dos pilotos para continuar ganhando experiência no paddock.

Importante lembrar que a Mercedes está em um momento bastante delicado depois de duas batidas de George Russell e não tem mais chance de atualizações após o britânico quebrar as peças da nova configuração em Austin.

Lewis Hamilton, que manteve o carro intacto depois de rodar no Circuito das Américas e abandonar a prova, não ficou muito contente com o resultado do México e confessou que ainda não se sente completamente confortável com as especificações.

