A Ferrari espera ter uma "discussão fácil" com o espanhol Carlos Sainz sobre a extensão de seu contrato com a equipe na Fórmula 1 após um impressionante primeiro ano em Maranello.

Sainz foi anunciado pela Ferrari como o substituto do tetracampeão Sebastian Vettel, em um acordo de dois anos. Ele conquistou quatro pódios e terminou em quinto no Mundial de Pilotos em sua primeira temporada com a equipe, ficando com o simbólico título de "melhor do resto", atrás dos pilotos de Mercedes e Red Bull.

O espanhol rapidamente formou um bom relacionamento com o companheiro de equipe, Charles Leclerc, e a dupla conquistou a terceira posição para a Ferrari no Mundial de Construtores.

Em Abu Dhabi, o diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, disse que Sainz e Leclerc seriam "a melhor dupla possível" para se ter na F1, enquanto o chefe Mattia Binotto revelou seus planos de conversar com o espanhol sobre seu futuro durante a pausa da categoria.

Falando em sua tradicional coletiva de fim de temporada, Binotto disse mais sobre seus planos de conversar com Sainz sobre um novo contrato com a Ferrari, que o garantiriam na equipe para além de 2022.

"Como disse na última corrida, vamos discutir durante o inverno a extensão de seu contrato. Vamos sentar com tempo para entendermos. Certamente ele foi bem durante a temporada, estamos muito felizes com o modo que ele se integrou e como vem entregando resultados na pista e nos finais de semana'.

"Então, sem dúvidas que vamos sentar e tentar encontrar um acordo. Isso acontecerá durante o inverno".

Carlos Sainz Jr., Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Durante a coletiva ele disse que ainda não havia sentado de fato para conversar com Sainz para revisar sua temporada ou discutir o contrato, mas acredita que será uma negociação fácil.

"Quero sentar com ele, ainda não iniciamos a discussão. Não sei o que ele tem em mente também, como piloto. Então hoje não posso responder isso. Primeiro, quero entender o quão feliz ele está, revisar a temporada e olharmos juntos para o futuro".

"Acredito que será uma discussão fácil, sem dúvidas. Mas ainda não começamos, então não temos resposta para isso".

A Ferrari assinou um contrato de longa duração com Leclerc no final de 2019, garantindo o monegasco na equipe até o fim de 2024.

