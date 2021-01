F1: Chefe da Ferrari diz que Leclerc é um “verdadeiro líder”

Partindo para sua terceira temporada pela Ferrari, Charles Leclerc conseguiu desbancar Sebastian Vettel, agora seu ex-companheiro de escuderia e deixou o chefe da equipe, Mattia Binotto, bastante animado com o que o jovem piloto pode apresentar em 2021 e no futuro.

Em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, o Binotto não poupou elogios ao monegasco e disse que “Leclerc é um verdadeiro líder”.

“Ele é muito empático. Entende quando é a hora de incentivar a equipe, quando é a hora de trabalhar, quando é o momento de realmente melhorar. Ele está ciente que os resultados do futuro também dependem de alguma forma da sua contribuição”, disse.

“Eu acho que ele é realmente um líder nisso tudo. Ele se desenvolveu muito na última temporada, não apenas como piloto. Leclerc vai ser um piloto ainda mais forte no futuro”, completou.

Binotto diz ainda que os dois pódios conquistados na última temporada [segundo lugar no GP da Áustria e terceiro no GP da Inglaterra] refletem a evolução do monegasco de 23 anos, que desbancou o tetracampeão Sebastian Vettel, que deixou a equipe para pilotar pela Aston Martin.

“No geral, acho que foi uma temporada importante para ele. Foi muito difícil do ponto de vista da competitividade do nosso carro, mas acredito que, em termos de pilotagem da equipe, ele está se desenvolvendo”, reforçou.

“Acho que Charles não precisa provar o quão rápido é. Todos nós sabemos o quão bom ele é na classificação, na corrida e em condições difíceis. Ele se saiu muito bem nesse sentido. Ele aprendeu a administrar bem os pneus, na pilotagem e no seu talento. Ele já é um piloto muito forte agora, vai ser ainda mais no futuro e certamente o será em 2021”, concluiu.

