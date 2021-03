F1: Pérez fala sobre dificuldade de adaptação ao carro da Red Bull

De quase 'chutado' da Fórmula 1 após ser dispensado da Racing Point para abrir espaço para o alemão Sebastian Vettel, Sergio Pérez deu a volta por cima e emplacou uma vaga na Red Bull ao lado do holandês Max Verstappen.

O experiente mexicano assume o carro que era guiado pelo anglo-tailandês Alexander Albon e terá, uma vez mais, a oportunidade de disputar o pelotão da frente da F1, após rápida passagem por uma conturbada McLaren em 2013.

Pérez, porém, terá de se adaptar a uma equipe que costumeiramente constrói máquinas complicadas e supostamente favorece Verstappen. O mexicano, então, falou sobre o desafio que enfrentará.

“É muito diferente, já posso notar as diferenças”, disse Pérez ao Motorsport.com. “”Você sente que o carro tem uma frente forte por exemplo, você percebe isso tanto no carro quanto no simulador.”

“Posso entender que nem todo piloto pode se adaptar a este carro. Posso ver isso já com o tempo que preciso, e como tenho que configurar o carro para tirar os últimos décimos", explicou.

“Você aprende isso ganhando experiência com o carro e aprendendo como tirar o máximo dele. Espero que não demore muito para entender isso”, completou Pérez, de 31 anos de idade.

