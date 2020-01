Atual hexacampeã de pilotos e construtores, a Mercedes protagoniza um dos momentos de maior domínio de toda a história da Fórmula 1. E de acordo com o chefe da equipe, Toto Wolff, Michael Schumacher é um dos responsáveis. "Tem grande parte nisso", afirmou.

Apesar de ter guiado pelas Flechas de Prata entre 2010 e 2012, período em que o time germânico não brilhou, 'Schumi' foi apontado pelo dirigente como fundamental para o sucesso da Mercedes, que se apropriou da estrutura da Brawn GP, campeã de 2009.

"Se a Brawn GP não tivesse existido e sem a visão de Norbert [Haug] de um time próprio, com Michael como astro, nossa história de sucesso não teria existido. A mudança de percepção da equipe para o nosso projeto aconteceu no fim de 2012 e começo de 2013", ponderou Wolff.

Foi justamente neste período que o austríaco entrou na Mercedes. Junto dele, Lewis Hamilton: o britânico foi contratado junto à McLaren para substituir Schumi, já que o heptacampeão se aposentou de vez ao fim de 2012. Relembre os carros do alemão na F1:

Galeria Lista Toutes les F1 pilotées par Michael Schumacher 1 / 24 Jordan 191 de 1991 2 / 24 Este foi o carro que Michael Schumacher estreou na F1, que só correu uma prova para substituir o belga Bertrand Gachot, no GP da Bélgica. Benetton B191 de 1991 3 / 24 Os resultados na Bélgica fizeram Flavio Briatore chamá-lo para preencher a vaga na Benetton-Ford Benetton B192 de 1992 4 / 24 Michael Schumacher ganhou sua primeira e única vitória da temporada no GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Benetton B193 de 1993 5 / 24 Com uma vitória e nove pódios, Michael Schumacher começava a aparecer na F1. Benetton B194 de 1994 6 / 24 Neste ano o alemão conseguiu seu primeiro campeonato mundial. Benetton B195 de 1995 7 / 24 Michael Schumacher foi coroado com o bicampeonato. Ferrari F310 de 1996 8 / 24 A escuderia dá as boas vindas a Schumacher. Ferrari F310B de 1997 9 / 24 Neste ano Schumacher bateu intencionalmente em Villeneuve. Ele não só perdeu o campeonato, como a FIA o puniu com a perda de pontos obtidos na temporada. Ferrari F310B versão carbon de 1997 10 / 24 O modelo foi um pouco mais simplificado, mas ainda faltava potência do motor e pacote aerodinâmico. Sauber C16 de 1997 11 / 24 Michael Schumacher guiou o modelo em segredo. Ferrari F300 de 1998 12 / 24 Equipado com o motor 3.0 V10 projetado por Rory Byrne Ferrari F399 de 1999 13 / 24 Quase idêntico ao modelo anterior, com pequenas alterações no novo spoiler dianteiro. Ferrari F1-2000 de 2000 14 / 24 Michael Schumacher conseguiu nove vitórias e levou a equipe ao seu primeiro campeonato mundial após 21 anos de fila. Ferrari F2001 de 2001 15 / 24 O carro foi projetado com as novas alterações do regulamento que exigiam a construção de uma asa dianteira superior, a fim de reduzir downforce. Ferrari F2001 de Monza em 2001 16 / 24 Foi a primeira corrida de F1, após os ataques de 11 de setembro. Pela memória das vítimas, a Ferrari pintou o bico de preto, além de não fazer publicidade. Ferrari F2002 de 2002 17 / 24 Foi um dos carros de maior sucesso da F1 de todos os tempos. Desenhado por Ross Brawn, Rory Byrne e Paolo Martinelli Ferrari F2003GA de 2003 18 / 24 O carro foi nomeado "GA" em homenagem a Gianni Agnelli, presidente da Fiat que havia falecido na época. Ferrari F2004 de 2004 19 / 24 Continua o sucesso da equipe desde 1999, ganhando o quinto campeonato consecutivo de pilotos e o sexto de construtores. Ferrari F2005 de 2005 20 / 24 O modelo não foi competitivo em quase toda a temporada, a única vitória deste carro foi no GP dos Estados Unidos. Ferrari 248F1 de 2006 21 / 24 A temporada de 2006 não poderia ter começado melhor para ele e para Ferrari, após o fraco desempenho de 2005, com a pole no GP do Bahrein, sendo a 65º, igualando o recorde histórico de Ayrton Senna. Mercedes W01 de 2010 22 / 24 Em 23 de dezembro de 2009 torna-se oficial o retorno de Schumi para a F1 para a temporada 2010, com a equipe Mercedes GP inicialmente para três anos. Mercedes W02 de 2011 23 / 24 Schumacher melhora o desempenho e esteve muito mais perto de Nico Rosberg. Novamente com um quarto lugar como melhor resultado pessoal e da equipe, Michael esteve apenas 13 pontos atrás de seu companheiro de equipe. Mercedes W03 de 2012 24 / 24 A má sorte de Schumacher parecia ter terminado no GP da Europa, realizado em Valência, quando obteve seu primeiro pódio desde o retorno à F1 em 2010. O anúncio da contratação de Lewis Hamilton pela equipe em 2013 deixou Michael sem assento. Poucos dias depois, Schumacher confirmou nova aposentadoria.

Até entrar de vez nas Flechas de Prata, Wolff era acionista da Williams. "[Em 2012] Como alguém de fora, fui perguntado se a organização e os recursos da Mercedes podiam atingir às expectativas de alcançar o título", contou. "Havia uma distância entre o que esperavam e o que era possível. O aumento no orçamento veio em 2013. Naquele momento, o que eu disse foi: 'Podemos ir com isso. Minha estimativa realista é ficar entre o terceiro e o sexto lugares'."

"A decisão [de aumentar o orçamento] foi tomada por Dieter Zetsche e seus colegas da diretoria. No poker, você chamaria de 'all in'. Nós recompensamos a confiança deles, não só com sucesso nas pistas, mas também com investimentos que entraram", relembrou.

Daí em diante, a 'dinastia' da Mercedes superou a então dominante Red Bull, tetracampeã entre 2010 e 2013. De 2014 em diante, na chamada era híbrida da F1, as Flechas de Prata faturaram todos os títulos.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Harmonia traz vitórias

Campeã dos últimos seis anos na F1, a Mercedes sempre creditou seu sucesso ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo.

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Siga o Motorsport.com no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.