Simon Roberts, chefe de equipe interino da equipe após a saída de Claire Williams, disse que o grupo de investimentos Dorilton Capital, que comprou a Equipe, "não está se escondendo". A organização, sediada em Nova York, concluiu uma aquisição total da Williams em agosto, após uma revisão estratégica realizada pela equipe que levou à venda. Os donos do Dorilton ainda não fizeram aparições públicas.

A compra foi seguida pela saída da família Williams, incluindo o fundador Sir Frank Williams e sua filha, Claire, que cuidava do dia-a-dia da equipe de Fórmula 1.

Roberts foi nomeado como chefe de equipe interino antes do GP da Toscana, e se juntou à Williams no início deste ano como diretor administrativo da equipe na F1.

Membros do Dorilton Capital estiveram em Mugello para se encontrar com os integrantes da equipe pela primeira vez, mas ainda não foram vistos em público ou conduziram quaisquer entrevistas desde a aquisição.

“[O Presidente do Dorilton] Matthew Savage estava em Mugello, ele se juntou à equipe”, disse Roberts quando questionado pela Autosport/Motorsport.com sobre o perfil discreto do Dorilton Capital até o momento.

“Ele trouxe um de seus outros membros do conselho e um de seus chefes sênior de gabinete. Então, eles estavam lá”.

“Eles não estavam dando entrevistas, mas essa foi a primeira participação deles na Fórmula 1 e espero que os veremos no futuro. Eles não estão se escondendo”.

A aquisição da Williams pelo Dorilton ocorre em um momento em que a equipe está entre os últimos da F1 há quase três anos e não marca nenhum ponto desde julho de 2019, no GP da Alemanha.

Enquanto o desafio inicial para o novo proprietário é se familiarizar com o dia-a-dia da Williams e acelerar a retomada na F1, Roberts confiou na visão que foi projetada para o futuro da equipe.

“Eles estão apenas tentando entender tudo o que podem sobre o negócio”, disse Robert sobre Dorilton. “Eles são super inteligentes, pessoas muito legais e fáceis de trabalhar, então é ótimo tê-los por perto”.

“Eles vêm e se envolvem em tudo que podem. Obviamente, estavam em Mugello, o que foi ótimo para eles, e estamos apenas no cenário de orçamento, olhando os planos de investimento, tentando descobrir com eficácia qual é a primeira coisa a fazer”.

“Não queremos cometer erros, mas tudo o que fazemos é focado em melhorar o nosso desempenho a longo prazo”.

“Não há solução rápida aqui. Estamos nisso a longo prazo, e Dorilton também".

Robert foi nomeado diretor da equipe da Williams apenas temporariamente, mas disse que ainda não discutiu com o grupo a possibilidade de assumir o cargo em tempo integral.

“É algo em que realmente não nos concentramos, para ser honesto”, disse Roberts. “Todo o processo de venda aconteceu muito mais rápido do que qualquer um de nós esperava e logo Claire tomou sua decisão, o que foi um choque para todos nós. O mais importante era manter a continuidade. Estou muito, muito satisfeito por ser convidado a dar um passo à frente, eu realmente gosto e espero poder continuar fazendo isso por mais tempo”.

“Mas nós nem mesmo discutimos isso. Não está no topo da minha lista e não está no topo da lista deles”.

“Há muito trabalho a ser feito e estamos todos focados nisso e focados em levar a equipe para a frente”.

