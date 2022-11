Carregar reprodutor de áudio

Logo após o fim do primeiro treino livre, liderado por Sergio Pérez e apenas 0s008 à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen, a situação em Interlagos mudou consideravelmente. A chegada da chuva ao autódromo deixa dúvidas no ar sobre a classificação para a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, que acontece logo mais nesta sexta-feira.

No início da semana, a previsão do tempo já indicava grande chance de chuva nesta sexta-feira, mas com pouca precipitação, na casa de 5mm. Nesta sexta-feira, o site Climatempo indicava um aumento, para 10mm, mas a realidade parece bem distinta, com a chuva caindo com força em diversas áreas de São Paulo.

Em Interlagos, as primeiras gotas de chuva começaram a cair próximo das 14h30, 90 minutos antes do início da classificação, o que indica que a sessão pode ocorrer com pista molhada, mudando bastante a briga pela pole position da etapa.

Dois pilotos do grid tendem a se sobressair na chuva: Max Verstappen, que foi um dos destaques no GP do Brasil de 2016, sob forte precipitação, e Lewis Hamilton, que conquistou o heptacampeonato sob condições muito adversas no GP da Turquia de 2020.

O primeiro treino livre começou nesta sexta-feira, 12h30 (horário de Brasília). Depois, acontece a disputa da classificação, 16h. A tomada de tempo define o grid para a corrida sprint de sábado, 16h30, cujo resultado se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube e outras plataformas.

