F1: Chuva inibe atividade de pista e Piastri lidera TL2 ‘sonolento’

A chuva foi uma das protagonistas do segundo treino livre para o GP do Japão de Fórmula 1 nesta sexta-feira.

Com a pista molhada, nem todos se arriscaram em ir para a pista, com as equipes na espera de um piso relativamente seco, evitando até mesmo o uso dos intermediários. Apenas 13 pilotos foram para a pista com nove registrando volta rápida.

Nos minutos finais, Oscar Piastri garantiu a liderança do treino, com 1min34s725. Lewis Hamilton foi o segundo colocado, a meio segundo do australiano. Já com cronômetro zerado, Charles Leclerc garantiu o terceiro posto.

Max Verstappen, o mais rápido do TL1, não entrou, assim como outros notáveis, como Fernando Alonso, George Russell e Sergio Pérez.

O Treino

O segundo treino livre teve uma ausência. Logan Sargeant, que bateu no TL1 e danificou a suspensão dianteira e a caixa de câmbio, viu apenas os mecânicos trabalharem em seu carro. Por sorte, o chassi permanecia intacto.

Com pista úmida, os pilotos demoraram a sair para a pista. Hamilton foi o primeiro já com 13 minutos decorridos. O piloto da Mercedes optou pelos pneus slicks, com o composto médio, mas não chegou a fazer volta rápida, já que a chuva voltava.

Daniel Ricciardo, que não fez o TL1 para dar lugar a Ayumu Iwasa, também tentou entender melhor a pista, também com médios.

Com a chuva se intensificando, a pista continuou não sendo utilizada.

Piastri optou pelos intermediários e foi à pista quando restavam 33 minutos, mas também não completou volta rápida. No rádio, ele disse que o piso não estava tão molhado.

Tsunoda, Zhou, Bottas e Ricciardo também foram para a pista na sequência, com o piloto da casa sendo o primeiro a fazer volta rápida, com 1min42s304. Seu companheiro de equipe fez uma marca 4s157 mais lenta.

Tsunoda baixaria sua melhor marca ainda mais quando restavam 23 minutos, com 1min40s946. Ricciardo também melhorava e ficava a apenas 0s967 do japonês.

A dupla da Sauber também se arriscou quando restavam menos de 20 minutos para o final, mas também apenas para estudo.

A chuva não estava mais presente, com os pilotos aguardando a pista reunir condições para o uso dos slicks.

Zhou e Bottas retornaram com 10 minutos para o fim, mas sem resultado prático. A dupla da Haas otou pelos macios, mas só tiraram a cera dos pneus novos.

Piastri, também com macios, se arriscou e se deu bem, ao cravar 1min39s105.

Na volta seguinte, o australiano melhorou com 1min34s725. Outros pilotos também entraram no final, com Hamilton ocupando a segunda colocação, a 0s501 de Piastri.

A F1 no Japão continua neste sábado, com o TL3 às 23h30 (de sexta-feira). O quali acontece às 3h.

Resultado

MAX lidera 6ª e fala do futuro (ALÔ ASTON E MERCEDES!). Hamilton PERDE MOTOR e CHUVA impacta Suzuka

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!