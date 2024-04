A Fórmula 1 já é realidade no Japão. Nesta manhã em Suzuka (noite brasileira) foi realizado o primeiro treino livre que visa a corrida deste domingo.

Max Verstappen liderou a dobradinha da Red Bull, com a marca de 1min30s056. Sergio Pérez foi 0s181 mais lento que o seu companheiro de equipe.

Em grande fase, Carlos Sainz foi o terceiro, seguido da dupla da Mercedes, com George Russell e Lewis Hamilton completando o top 5.

O treino foi marcado também pela batida de Logan Sargeant, que perdeu o controle de sua Williams na curva 7 e bateu nas barreiras de proteção, trazendo uma bandeira vermelha que durou cerca de 10 minutos.

Marshals recover the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW46, after a crash in FP1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A sessão contou com um estreia. Ayumu Iwasa esteve no carro que originalmente é de Daniel Ricciardo, configurando assim uma dupla de pilotos japoneses em Suzuka.

O Treino

O início da sessão inicial do GP do Japão viu a estreia do piloto da casa, Ayumu Iwasa, no carro da RB, no lugar de Daniel Ricciardo.

Nos primeiros 10 minutos, Lando Norris era o líder com 1min31s781, com pneus médios. Pérez o acompanhava a 0s032, mas com composto duro.

Faltando 43 minutos, Alonso registrou o mesmo tempo que Norris, mas como o inglês foi o primeiro a fazer, permanecia na liderança.

Verstappen começou de maneira tímida, sendo um dos últimos a entrar na pista e fazendo apenas a sétima melhor marca nos primeiros 20 minutos, a 0s166 dos tempos de Norris e Alonso.

Mas logo na sequência, com 23 minutos de sessão, o holandês fez 1min31s463, com pneus duros, assumindo a ponta.

Outra coincidência na tabela de tempos era entre os dois pilotos da Ferrari, com Leclerc e Sainz com 1min31s913, na sexta e sétima posições, respectivamente.

Com pneus macios, Hamilton assumiu a liderança ao fazer 1min30s543, quase na metade do treino.

Em seguida, Logan Sargeant trouxe bandeira vermelha ao sair da pista, passar pela brita e bater na barreira de proteção da curva 7.

Vale lembrar que a Williams não tem um chassi reserva até o GP de Miami, em maio.

A sessão foi retomada quando restavam 19 minutos, com a grande maioria optando pelos compostos macios.

Logo de cara, Verstappen reassumiu a liderança com 1min30s056. Pérez apareceu para o segundo posto, a 0s181. Sainz aparecia na terceira colocação, seguido de Russell.

Nos minutos finais, as equipes preferiram fazer simulações de corrida, com as principais marcas permanecendo inalteradas.

O segundo treino livre acontece ainda nesta madrugada, às 3h.

Resultado

