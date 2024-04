A Red Bull sugeriu que o problema de freios que tirou Max Verstappen do GP da Austrália de Fórmula 1 se deveu a mais do que apenas problemas nos dedos.

Verstappen abandonou nos primeiros momentos da última corrida em Melbourne depois que seus freios superaqueceram, parecendo que a pastilha estava presa no disco por causa de um problema relacionado à pinça.

Embora não tenha havido nenhuma explicação detalhada da Red Bull sobre o que exatamente aconteceu para desencadear a falha, surgiram várias teorias.

Uma ideia é que o culpado foi a falha da equipe em apertar um parafuso que era fundamental para o correto funcionamento da pinça de freio.

Verstappen deu credibilidade a essa ideia em Suzuka na quinta-feira, quando sugeriu que era mais um problema processual do que uma falha de projeto.

“No final das contas, não foi realmente um problema, mas é preciso protegê-lo adequadamente, é claro”, disse ele. “Os procedimentos serão um pouco alterados para garantir que isso não aconteça novamente.”

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, explicou, no entanto, que a situação era mais complicada do que isso.

Ele disse que envolveu uma cadeia de eventos que potencialmente começou quando foi necessário trabalho extra após a ida de Verstappen ao TL1.

“Como tenho visto muitas vezes quando os carros abandonam a corrida, uma sequência de eventos ocorreu em uma ordem apropriada que desencadeou isso”, disse ele.

“Você quase pode rastrear o que começou na sexta-feira. Sábado, havia indícios pouco claros de que talvez houvesse algo errado, mas não havia nada que se destacasse para dizer que isso iria decepcioná-lo. Então, foram muitas coisas.

“Se você conseguir interromper a sequência, você interromperá o problema. Portanto, há pequenas mudanças para tentar interromper essa sequência para aquele evento específico. E é aplicável a todos os carros, pois se houver uma sequência de eventos que leve ao abandono da corrida, você tenta interromper.

“Então, não vou dizer para vocês que é um processo ou qualquer outra coisa. Todos farão o seu melhor para garantir que quebraremos essa sequência.”

Monaghan explicou que algumas soluções de curto prazo estavam em vigor para o GP do Japão, enquanto outros aspectos seguiriam o caminho.

“Há algumas mudanças sutis nisso”, disse ele. “Na verdade, é um processo bastante longo tentar lidar com os dutos de ar quente.

“É claro que não estamos buscando uma repetição, então sim, quais correções podem ser aplicadas, já que há mais correções de longo prazo chegando, conforme e quando pudermos revisar as partes.”

Mas apesar da continuação do trabalho sobre o assunto, Monaghan expressou alguma confiança de que não haveria repetição do problema.

Questionado se tal problema poderia acontecer novamente, ele disse: “Duvido”.

Colaborou Ronald Vording

