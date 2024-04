F1: Red Bull explica atualizações agressivas no Japão

O foco na agressiva solução sidepod da Red Bull aumentou no GP do Japão de Fórmula 1, quando a equipe revelou algumas mudanças intrigantes em seu layout de refrigeração.

Embora as revisões não incluíssem quaisquer alterações em sua solução agressiva de sidepod, que está um passo acima do que qualquer um de seus rivais fez até agora, houve um ajuste notável nos arranjos em torno do cockpit.

A Red Bull já chamou a atenção este ano por ter entradas no canal atrás do cockpit – com a equipe copiando uma solução que a Mercedes utilizou nos últimos anos.

Mas para o GP do Japão, uma entrada extra apareceu bem mais à frente – como mostram as setas brancas na imagem abaixo.

Nos documentos de envio de atualização que as equipes devem enviar à FIA antes de cada fim de semana de corrida, a Red Bull explicou que este local revisado era tecnicamente para os “trocadores de calor primários montados no sidepod”.

Falando sobre a motivação para a mudança, o engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, explicou que muito trabalho foi feito para definir o local da entrada – já que era fundamental encontrar uma que proporcionasse o maior retorno.

“Quando você está tentando fazer uma entrada, será muito bobo colocá-la onde haja pouca pressão para trabalhar”, disse ele.

“Portanto, estamos tentando refinar e escolher as entradas de pressão mais altas para tornar o resfriamento do radiador mais eficiente. Essa é a lógica por trás da reembalagem das entradas. Isso nos oferece algumas recompensas.”

Enquanto as equipes estão constantemente lutando contra compromissos aerodinâmicos com resfriamento extra, Monaghan deixou claro que a entrada não foi uma resposta a quaisquer problemas que a equipe possa ter encontrado nas primeiras corridas.

Em vez disso, ele explicou que as mudanças faziam parte de um esforço de atualização que havia sido acordado antes que o RB20 fosse utilizado.

“Na verdade, isso foi feito antes mesmo dos testes de pré-temporada”, disse ele. “Então, isso estava ali como um pequeno ganho de desempenho. A questão era: poderíamos realmente colocá-lo no carro nessa sequência de corridas?

“Olhamos para isso e pensamos: ‘sim, podemos’. Fizemos algumas peças e as levamos para a Austrália, então parte disso começou lá. E então temos o resto aqui.”

Assoalho novo e freios revisados

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Jon Noble

Além das entradas laterais, a Red Bull fez revisões no piso – o que inclui algumas mudanças sutis na superfície e uma curvatura aumentada para ajudar a melhorar o fluxo para a asa da borda do piso.

Trabalhando em conjunto, estas alterações ajudam a proporcionar mais downforce, ao mesmo tempo que mantêm um nível adequado de estabilidade.

Além do piso, a Red Bull também reduziu o tamanho dos dutos de entrada e saída dos freios dianteiros.

Isso foi possível devido às baixas demandas de energia de frenagem de Suzuka, e ter um arranjo menor aqui é mais eficiente do que simplesmente tapar os dutos – como a equipe fez em corridas anteriores.

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Jon Noble

HAMILTON É DETONADO, Alonso CAUSA, Verstappen reage e SAINZ atira pra todos os lados; Williams SOFRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!