O chefe da Williams, James Vowles, disse que o chassi de Logan Sargeant ‘sobreviveu’ após um forte acidente no TL1 do GP do Japão de Fórmula 1.

A equipe Grove ainda não tem um chassi reserva, já que Sargeant está usando o que foi batido por Alex Albon em Melbourne e posteriormente reparado.

Sargeant perdeu o controle quando colocou as rodas direitas na grama na curva Dunlop em alta velocidade, atingindo a barreira com as duas extremidades do carro.

“É bastante significativo”, disse Vowles quando questionado sobre a extensão dos danos. “O chassi está bom, felizmente, mas eu diria que praticamente todo o resto não está. Então, suspensão total, caixa de câmbio quebrada, grandes danos.”

"Vai ser difícil. Obviamente faremos o nosso melhor para tentar levar o carro de volta para lá, mas os danos são extensos. Portanto, vai demorar um pouco."

Sobre o erro de Sargeant, ele acrescentou: “Ele se esforçou para ver onde estava seu posicionamento na pista. Fundamentalmente, parece que ele não percebeu onde estava e colocou uma roda na grama."

The damaged car of Logan Sargeant, Williams FW46, is taken away on a truck by marshals after a crash in FP1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Vowles negou a sugestão de que Sargeant possa ter se sentido pressionado para se provar depois de ser obrigado a entregar seu carro a Albon em Melbourne.

“Tenho conversado com ele a semana toda, na verdade, nas últimas semanas, porque este é o ponto em que você precisa manter um piloto muito perto de você”, disse ele. “A situação é muito difícil de lidar, sem que ele tenha culpa.

“Mas ele estava honestamente em um estado de espírito muito bom esta semana e ontem à noite novamente quando liguei para ele por volta das 21h, um estado de espírito muito, muito forte, só queria voltar para o carro e seguir em frente, não com a intenção de provar ao mundo que ele merece um lugar, apenas com sua abordagem normal das coisas.

“O que você viu aqui não foi um piloto cometendo um erro porque estava indo ao limite. É um tipo de erro muito diferente, frustrante em todos os sentidos, porque não estava no limite do que o carro poderia fazer.

“Havia muito mais potencial, ele simplesmente não sabia onde o carro estava na pista, em relação em que ele esperava que estivesse, de qualquer maneira.

“Então eu não acho que você esteja vendo a reação de alguém que não estava guiando em Melbourne, você está vendo apenas uma situação que poderia ter surgido a qualquer momento.”

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Photo by: Motorsport Images

MAX lidera 6ª e fala do futuro (ALÔ ASTON E MERCEDES!). Hamilton PERDE MOTOR e CHUVA impacta Suzuka

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast #4 debate compra da MotoGP / Dorna Sports pela Liberty Media

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!