A ex-vice chefe da Williams, Claire Williams, falou sobre a difícil decisão de impedir que George Russell fosse para a Mercedes antes da temporada 2022 da Fórmula 1.

A Williams Racing foi fundada pelo pai de Claire, Frank Williams, em 1977. Claire assumiu o comando em 2013 e liderou a equipe por oito temporadas antes de vendê-la no final de 2020. Russell entrou para a equipe em 2019 para sua temporada de estreia na Fórmula 1 e ficou até o final de 2021 antes de se mudar para a Mercedes.

Ao falar com Tom Clarkson no podcast F1 Beyond The Grid, Williams compartilhou algumas informações sobre o tempo de Russell na equipe de Grove. Ela explicou:

"George realmente queria ir para a Mercedes e estava claramente chateado. Por mais que eu tivesse gostado de realizar os sonhos de George, não pude. Essa foi uma das partes mais difíceis de ser diretora de equipe para mim. Observei o início desta temporada, George está em um nível diferente, e acho que é isso que se vê com os pilotos. Eles entram na zona do superestrelato absoluto. E George está lá agora".

A equipe das 'flechas de prata' demonstrou interesse em contratar Russell para a temporada de 2021 quando ele ainda tinha contrato com a Williams. O piloto britânico substituiu Lewis Hamilton no GP de Sakhir de 2020, no Bahrein, quando o heptacampeão testou positivo para COVID-19.

Russell por pouco não garantiu a pole position e estava no caminho certo para lutar por sua primeira vitória na F1 durante a corrida, quando um furo nos pneus o forçou a ir para o box, fazendo com que ele terminasse em nono.

"George foi muito importante para mim. Mas, sabe como é, quando você entra em uma negociação com uma equipe como a Mercedes e eles não estão oferecendo o que deveriam pelo seu ás, que é um piloto estrela [nível] A, não apenas o seu piloto estrela A, então por que você simplesmente o deixaria ir embora?", continuou Williams.

"Que tipo de chefe de equipe eu teria sido se tivesse deixado George ir embora porque a Mercedes disse: 'Queremos George agora'. Não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Um piloto está no meio do contrato, e outra equipe, o irmão mais velho, aparece. Não, desculpe, ele é o meu piloto".

Claire Williams, ex-vice-diretora da equipe Williams, chega ao Paddock Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Expandindo sobre como foi a conversa com Russell naquela época, Williams acrescentou: "George queria muito ir para a Mercedes, e estava claramente chateado. E foi muito difícil. Foi muito difícil manter minha posição, porque se alguém vem até mim e está chateado e é por minha causa - porque eu sou um bloqueador ou o que quer que eu esteja fazendo - é muito difícil, sabe?"

"Mas eu tinha de colocar minha equipe em primeiro lugar. Sabe, não se tratava apenas de... não podia se tratar apenas do George. Por mais que eu tivesse gostado de realizar os sonhos de George, eu não podia naquele momento".

"E essa foi - essa foi uma das partes mais difíceis de ser chefe de equipe para mim. E vai contra... sabe, eu gosto de agradar as pessoas, essa é a minha personalidade".

"Quero fazer com que as pessoas - você sabe, ajudar as pessoas, melhorar suas vidas e fazer o que é certo para elas". E não fui capaz de fazer isso com George. E vou me odiar para sempre - não me odiar por isso - mas não me sinto bem. Mas eu tinha que fazer isso pela minha equipe".

Russell acabou assinando com a Mercedes em 2022. Ele garantiu sua primeira vitória em uma corrida de F1 no GP do Brasil no mesmo ano.

O piloto de 27 anos agora tem como parceiro o novato italiano Andrea Kimi Antonelli, e a dupla garantiu à equipe 141 pontos até agora nesta temporada. A Mercedes está atualmente em segundo lugar na classificação dos construtores, atrás da McLaren, com 246 pontos.

