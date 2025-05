Após apenas 4 corridas de Yuki Tsunoda pela Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko, conselheiro do time austríaco, acredita que o japonês foi o primeiro companheiro de equipe de Max Verstappen a se aproximar do nível de desempenho do tetracampeão.

Tsunoda marcou pontos três vezes durante esse período: foi 9º no GP do Bahrein e 10º no GP de Miami, além de ter sido 6º na sprint de Miami. Depois de começar a temporada com a Racing Bulls, ele foi para a Red Bull na terceira corrida, o GP do Japão, e Liam Lawson foi enviado de volta à 'equipe B'.

Embora a contagem de pontos de Tsunoda seja baixa em comparação com a de Verstappen - 6 pontos contra 63 - Marko acredita que o desempenho do piloto japonês está se aproximando ao do holandês: "Sim, Yuki está ficando cada vez melhor", disse à emissora austríaca OE24. "Ele é o primeiro companheiro de equipe a chegar perto do nível de desempenho de Max".

No entanto, Marko também apontou uma área em que Tsunoda ainda é fraco: "Infelizmente, ele ainda comete erros quando a pressão está alta."

