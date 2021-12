O piloto da Red Bull, Sergio Pérez, disse que ficou feliz em ajudar Max Verstappen a ganhar o título mundial de 2021 com uma defesa "crucial" contra Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, mas admitiu que "não era o lugar em que queria estar".

Depois que os postulantes ao campeonato fizeram seu primeiro pit stop na emocionante disputa, o mexicano foi colocado no "plano B" da equipe, o que significava que ele foi convidado a ficar na pista com pneus macios usados ​​para tentar segurar o britânico e deixar seu companheiro fechar uma lacuna de sete segundos.

Hamilton usou o DRS para puxar ao lado de Pérez na corrida para a Curva 6 na volta 20, mas ele imediatamente segurou e manteve o piloto da Mercedes afastado por um giro completo, antes que ele tivesse que deixá-lo ir na mesma curva na volta 21.

A defesa feroz do mexicano atraiu elogios de Verstappen, que o chamou de "uma lenda", pois lhe permitiu reduzir a distância para apenas dois segundos.

Pérez disse que estava feliz por fazer sua parte pela equipe, mas também admitiu que não queria interferir muito na luta pelo título.

"Foi crucial naquele momento da corrida, porque eu sabia que basicamente Lewis tinha tudo sob controle", comentou o piloto. "Ele tinha as janelas virtuais e de segurança do carro bem abertas e ele poderia ter feito o que quisesse na hora."

"Então, a situação foi muito crítica, mas ao mesmo tempo eu estava com pneus extremamente desgastados. Funcionou bem. No final do dia, estou feliz por ter ajudado Max e a equipe. É difícil, porque ao mesmo tempo não se quer atrapalhar muito o campeonato de pilotos, mas acho que acima de tudo, sempre será a minha equipe."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando questionado pelo Motorsport.com se ele estava preocupado em errar sua agressiva defesa de Hamilton e, potencialmente, decidir o campeonato com uma colisão, ele respondeu que pensava nisso.

"Sim, ao mesmo tempo", admitiu. "Obviamente, eu estava em uma posição em que não tinha muito a perder. Não é um lugar que você queira estar, mas ao mesmo tempo sempre colocarei meu time acima de tudo."

"Tirá-lo [Hamilton] da Curva 6 foi a chave para isso. Como eu disse, estou feliz que deu certo, porque poderia ter custado apenas meio segundo a ele, mas fico contente por ter sido um pouco mais."

Pérez abandonou a corrida a três voltas do final da corrida, durante o safety car, porque a Red Bull estava preocupada que seu motor Honda estivesse prestes a falhar. Isso poderia ter feito o carro de segurança ficar de fora por mais uma volta e evitar que Verstappen ultrapassasse Lewis para o título.

"Não sabia de nada na altura, mas obviamente estava no limite", disse ele. "A última coisa que queríamos era uma falha e não ter a oportunidade de Max fazer aquela volta. E você não quer que a unidade exploda."

Questionado sobre porque Verstappen o chamava de lenda, Perez respondeu: "Bem, ele que é a lenda agora, é um campeão mundial."

