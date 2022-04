Carregar reprodutor de áudio

Após a chuva de ontem, a Fórmula 1 pode contar pela primeira vez com a pista seca de Ímola para a realização do segundo treino livre para o GP da Emilia Romagna. E em uma sessão focada em simulações de corrida, com tempos de volta pouco representativos, George Russell colocou a Mercedes na frente, tendo Sergio Pérez em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Lewis Hamilton e Fernando Alonso fecharam os cinco primeiros. Completam o top 10: Carlos Sainz, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Zhou Guanyu.

Se na sexta-feira tivemos um treino livre e a classificação com chuva e pista molhada, tornando Ímola ainda mais desafiadora para os pilotos, o sábado começou com pista seca, mas algumas nuvens ainda ao redor do circuito, apesar da baixa possibilidade de novas precipitações.

Com o fim de semana modificado por conta da corrida sprint, que terá Verstappen e Leclerc na primeira fila e as Mercedes de Russell e Hamilton fora do top 10, o segundo treino livre acaba sendo pouco importante em termos de tempo de volta, já que as equipes focam apenas em simulações de corrida.

O início do TL2 foi bastante morno, e nos 15 primeiros minutos menos da metade do grid havia marcado tempo. A Red Bull fazia 1-2 com Pérez marcando 01min19s815, 0s733 à frente de Verstappen, enquanto Albon era o terceiro, Gasly o quarto e Tsunoda o quinto. Destes, apenas o japonês da AlphaTauri usava compostos médios, enquanto os demais estavam na pista de macios.

Nos minutos seguintes, a maioria do grid passou a utilizar os pneus macios e quando a sessão atingiu sua metade, Russell colocava a Mercedes na ponta com 01min19s457, tendo Pérez em segundo a 0s333, Hamilton em terceiro a 0s535, Verstappen em quarto a 1s101 e Tsunoda conseguindo se manter na quinta posição apesar de seguir com os médios.

Com as equipes ainda trabalhando em seus carros, Ricciardo e Bottas eram os únicos sem marcar tempo após 30 minutos, enquanto Norris chegou a fazer uma volta rápida, mas já se encontrava de volta na garagem.

A 15 minutos do fim, Russell seguia na ponta, mas tendo agora Leclerc em segundo, jogando Pérez e Hamilton para terceiro e quarto, enquanto Alonso era o quinto, à frente de Sainz e Verstappen.

No final, George Russell manteve-se à frente com seu 01min19s457, tendo Sergio Pérez em segundo, a apenas 0s081 de compostos médios, enquanto Charles Leclerc foi o terceiro, Lewis Hamilton o quarto e Fernando Alonso o quinto.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Zhou Guanyu

A Fórmula 1 volta à pista neste sábado para a primeira corrida sprint de 2022. A prova, com 21 voltas de duração, tem largada marcada para 11h30, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro. E assim que acabar a sprint, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

VÍDEO: Vai ter chuva na Corrida Sprint de Ímola?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate classificação para o GP da Emilia Romagna, com Verstappen na pole

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: