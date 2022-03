F1 - Hamilton: Mercedes está 'sofrendo' para 'domar' W13 no Bahrein

Carregar reprodutor de áudio

Heptacampeão da Fórmula 1 e em busca de seu oitavo título em 2022 após ser vice no ano passado, o piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, disse que sua equipe está 'sofrendo' para 'domar' o W13, carro do time alemão para esse campeonato, nos testes de pré-temporada no Bahrein.

Alguns dos desafios, segundo o veterano, são o calor e os ventos no deserto de Sakhir. Além disso, o modelo de 2022 está saindo de traseira e enfrentando o porpoising, que faz com que o carro sofra com 'quicadas' nas retas.

Não foi só Hamilton que teve dificuldades com W13 no árido circuito barenita. Seu novo companheiro, o britânico George Russell, também se mostrou desconfortável com o bólido, especialmente na comparação com o que se viu nos testes de Barcelona, na Espanha.

Nesta sexta-feira, segundo e penúltimo dia de atividades no Bahrein, Hamilton foi o quinto mais rápido. Embora não tenha se mostrado demasiadamente preocupado, o heptacampeão admitiu que as coisas estão longe do ideal.

"Sim, é duro. Quero dizer, você pode ver pela câmera onboard. Você balança e 'pula', não estou exatamente feliz no momento. Mas estamos tentando domá-la", disse Hamilton sobre a nova máquina da Mercedes.

Questionado sobre se as atualizações da equipe para os testes do Bahrein são 'culpadas' pelas dificuldades em Sakhir, o britânico respondeu: "É o vento, todo esse 'balançar' que temos. Estamos tentando descobrir como 'segurar' o downforce para não balançar tanto."

"Acho que provavelmente todos estão 'no mesmo barco'. Mas alguns conseguiram contornar isso de uma forma melhor. Só que está difícil. Há muitos bumps, é escorregadio, tem areia na manhã... Que é muito quente. À tarde, é empoeirado", explicou.

Hamilton, porém, tem fé que a Mercedes resolverá os problemas. "São desafios que vêm com esse novo tipo de carro, todos estão enfrentando em 2022. Tenho confiança que a equipe vai superar. Mas certamente não será um período 'suave'."

