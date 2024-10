Max Verstappen garantiu a pole position no treino classificatório para a corrida sprint do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1. O piloto da Red Bull conquistou o tempo mais rápido do SQ3 no último momento da sessão, após a bandeira quadriculada.

Atrás do tricampeão, ficaram George Russell e Charles Leclerc, que também marcaram bons tempos. Um destaque da sessão foi a eliminação precoce de Oscar Piastri, da McLaren, que teve volta anulada na primeira sessão dos treinos classificatórios para a sprint.

Grid de largada da corrida sprint do GP dos EUA da F1

Red Bull ADMITE TER PEÇA INVESTIGADA pela FIA: Piastri ACUSA "QUEBRA DE REGRAS"! Polêmica pré-Austin

