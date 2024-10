A McLaren esclareceu que fez modificações em toda a sua gama de asas traseiras antes do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1, após recente controvérsia do 'mini-DRS'. A equipe de Woking se viu no centro das atenções após o GP do Azerbaijão, depois que um vídeo da flexão da asa traseira foi transmitido.

A forma como o elemento superior da asa traseira girava para trás para ajudar a abrir o slot fez com que o conceito fosse rapidamente rotulado como "mini-DRS".

Embora a asa traseira tenha sido aprovada em todos os testes de carga estática da FIA, seu comportamento em alta velocidade levou a discussões entre o órgão regulador e a McLaren sobre a situação.

E, como parte desse diálogo, a equipe papaia disse que, posteriormente, concordou em revisar a asa de baixo arrasto que havia sido usada em Baku para garantir que ela não se flexionasse dessa forma no futuro. No entanto, era provável que essa asa só retornasse em Las Vegas.

No entanto, antes da corrida deste fim de semana em Austin, o assunto voltou a dar o que falar quando surgiram rumores de que a FIA havia solicitado à equipe que fizesse outras alterações.

A equipe negou, mas admitiu que, como parte do diálogo em andamento, concordou em fazer alterações em toda a sua linha de asas, incluindo a que será usada em Austin.

Entende-se que isso envolve modificações no elemento superior para impedi-lo de flexionar, bem como um estreitamento da abertura do slot.

Um porta-voz da McLaren disse: "Como mencionado anteriormente, a McLaren se ofereceu proativamente para fazer alguns pequenos ajustes em nossa asa traseira após o GP do Azerbaijão.

"Fizemos pequenos ajustes em todas as nossas asas traseiras desde Baku, em diferentes graus, para garantir que não haja mais problemas nessa área."

Asa traseira da Ferrari SF-24, GP dos EUA Foto de: Giorgio Piola

Os ajustes que a McLaren fez em suas asas traseiras foram feitos em um fim de semana em que a FIA continua a adotar uma abordagem rigorosa para monitorar a flexão da asa traseira.

Como visto no pitlane, as equipes agora parecem estar equipadas com um número maior de pontos de referência colocados em várias seções da asa traseira, que são usados pela FIA para avaliar a quantidade de flexão que está ocorrendo.

Esses pontos funcionam como referência para que qualquer flexão possa ser mais facilmente identificada nas imagens capturadas pela câmera retrovisora.

Entende-se também que câmeras de maior resolução serão usadas na posição da câmera traseira para aumentar a fidelidade e fornecer os detalhes necessários.

Esse é um avanço em relação à abordagem adotada no GP da Bélgica, quando o órgão regulador aumentou seu escrutínio sobre a flexão da asa traseira. As equipes foram solicitadas a montar uma câmera de alta resolução em uma caixa de câmera personalizada que olha para a placa final da asa dianteira e para a seção externa da aba.

No entanto, é importante observar que as imagens de vídeo capturadas não podem ser usadas como forma de penalizar uma equipe.

Em vez disso, é uma forma de a FIA entender melhor como as asas estão se flexionando para que mudanças possam ser feitas no futuro para ajustar os regulamentos atuais ou usadas como uma forma de estruturar melhor as regras futuras.

O Motorsport.com apurou que a McLaren não é a única a fazer alterações em suas asas para a corrida deste fim de semana em Austin, já que a FIA também solicitou modificações em outros projetos que a preocupavam.

Reportagem adicional de Matt Somerfield

