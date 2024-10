No que tem sido um fim de semana agitado para a Red Bull até agora, Max Verstappen manteve a calma e garantiu a pole position da corrida sprint de sábado do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1.

Antes do início da ação na pista de sexta-feira no Texas, o assunto principal era o chamado "bib", a conexão entre a parte frontal do assoalho e o chassi.

A única sessão de treinos livres ainda não foi muito representativa devido à variação dos planos de corrida e à simulação de qualificação inicial da Red Bull, mas durante a qualificação de sprint que se seguiu, a velocidade de uma volta pelo menos parecia estar boa.

Verstappen garantiu a melhor posição de largada possível para a corrida sprint ao ser 12 milésimos mais rápido que George Russell. Uma vantagem adicional para o holandês é que o rival pelo título, Lando Norris, com atualizações em sua McLaren, não foi além da quarta posição de largada.

O tricampeão pode, portanto, considerar um bom começo para o fim de semana de corrida em Austin, onde ele tem vencido consistentemente nos últimos três anos.

"Tivemos um bom dia, embora a classificação para a corrida sprint seja sempre complicada, porque você tem que fazer os pneus médios obrigatórios, médios e depois os macios", apontou o líder da disputa de pilotos sobre os compostos prescritos.

"Como resultado, você nunca sabe exatamente o quanto pode forçar. Mas estou feliz com o resultado de hoje. Na verdade, nosso carro funcionou muito bem o dia todo e, é claro, estou feliz com este primeiro lugar. Isso foi há algum tempo", riu o piloto da Red Bull.

A última pole de Verstappen nessa corrida - tanto na classificação regular quanto na de sprint - foi no GP da Áustria. "Nesse aspecto, estou feliz com o dia de hoje."

É uma notícia particularmente boa para o holandês, considerando todas as variáveis deste fim de semana, principalmente as atualizações na Red Bull e o novo asfalto em Austin. "É sempre um pouco agitado, embora este continue sendo um circuito muito bom para dirigir. Com o asfalto novo, algumas partes com asfalto um pouco mais antigo e depois as partes muito antigas com os solavancos adicionados, não é fácil, embora seja o mesmo para todos. Acertar em uma volta nem sempre é fácil, mas pelo menos é divertido".

Para concluir, Verstappen deixou claro que espera encontrar um bom equilíbrio entre a pontuação no sprint e a corrida principal no domingo. "Vamos tentar fazer o melhor que pudermos no sprint amanhã, mas também sabemos que a maioria dos pontos está em jogo no domingo. É aí que queremos ter um bom desempenho", conclui.

