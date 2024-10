De volta ao grid da Fórmula 1 como substituto do recém-demitido Daniel Ricciardo, o piloto Liam Lawson, da equipe RB, largará no fundo do grid do GP dos Estados Unidos por causa da troca de todos os componentes de sua unidade de potência da Honda-Red Bull Powertrains.

Assim, o neozelandês largará em último no seu retorno à categoria máxima do automobilismo, pela qual correu algumas etapas em 2023, também pelo 'time B' da Red Bull na F1, igualmente como substituto de Ricciardo -- na época, o australiano havia sofrido uma lesão no punho após acidente no GP da Holanda.

A punição pela troca do motor do carro da RB vale para a corrida principal do Circuito das Américas, disputada neste domingo no Texas. De todo modo, espera-se que Lawson, apesar do 'gancho' no grid de Austin, possa completar a temporada 2024 sem mais penalidades por novos componentes na unidade.

Confira a programação do GP dos Estados Unidos de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação para a Sprint Sexta-feira 18h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 15h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação para o GP Sábado 19h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 16h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

