Depois de um mês sem corridas, a Fórmula 1 'deu as caras' para a 'pernada' final da temporada 2024. Correndo em Austin, nos Estados Unidos, a prova no Texas teve o formato diferente por conta da corrida sprint. Nesta sexta-feira, a pole da classificação para a prova curta ficou com Max Verstappen.

O holandês bateu George Russell por 0s012, dividindo a fila com o piloto da Mercedes. Charles Leclerc ficou com a terceira colocação.

A classificação

SQ1

O SQ1 começou de forma lenta, com os pilotos levando mais de quatro minutos para poder começar a abrir as voltas rápidas. A primeira tentativa contou com Magnussen na liderança, ao fazer o tempo de 1m34s403, com Tsunoda em segundo e Lawson em quarto.

Ao fim da primeira rodada de tempos marcados, Hamilton era o dono da melhor marca com 1m33s840 e estariam eliminados: Ocon, Hulkenberg, Bottas, Zhou e Pérez - sem tempo, até então. Restando menos de um minuto para o fim, Albon vinha na volta rápida, mas acabou rodando na pista perdendo a volta feita.

Na bandeira quadriculada, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Norris ficaram separados por menos de 0s1 de diferença. Foram eliminados: Piastri - com volta deletada por ter ultrapassado os limites de pista -, Ocon, Albon, Bottas e Zhou.

SQ2

A dupla da Haas foi a responsável por inaugurar a segunda parte da classificação, sendo seguida pelos dois carros da Mercedes com Hamilton virando na casa dos 1m33s. Pouco depois, as outras equipes entregaram seus resultados com a Ferrari assumindo a ponta, assim como no SQ1.

Com apenas oito minutos para conseguir uma vaga entre os dez primeiros, a metade da sessão ainda contava com sete pilotos sem tempo marcado, incluindo a dupla da Red Bull. Ao completar a volta, Verstappen conseguiu o segundo lugar e Pérez apenas o décimo.

Restando menos de um minuto, Alpine, Aston Martin e RB liberaram seus pilotos para pista - claramente preservando pneus apostando tudo em uma única volta. Foram eliminados: Pérez, Alonso, Lawson, Gasly e Stroll.

SQ3

Com apenas quatro minutos para conseguir o melhor tempo, a maioria preferiu tentar apenas uma volta - visando preservar os pneus. Na única tentativa, a dupla da Mercedes foi a primeira a fazer os tempos, com Hamilton reclamando do fato de ter ido à pista muito cedo.

Com, basicamente, todos os tempos sendo feitos na bandeirada, a primeira marca no grid para a sprint dos Estados Unidos ficou com Verstappen.

