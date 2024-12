Max Verstappen perdeu sua pole position no GP do Catar de Fórmula 1 depois de receber uma penalidade de um lugar no grid por atrapalhar George Russell durante a classificação para a corrida em Lusail. Com isso, ele larga agora na segunda colocação, mas ainda na primeira fila. O britânico da Mercedes, por sua vez, herda a ponta.

Essa seria a primeira primeira pole para o holandês desde o GP da Áustria, em junho, ao de bater Russell por apenas 0,055 segundos, completando uma reviravolta significativa na forma da Red Bull no circuito, que antes parecia 'terrível', como descrito pelo próprio Verstappen. No entanto, foi investigado, e punido, por guiar desnecessariamente devagar à frente do rival no terceiro setor.

Em uma volta de aquecimento, George se aproximou de Max, lento na Curva 12, e freou para evitar o contato com o piloto da Red Bull. Isso fez com que ele colocasse uma roda na areia antes de passar pela Curva 13. Pelo rádio, considerou o fato como "super perigoso".

Os comissários convocaram os dois pilotos para analisar o incidente, e foi decretado que Verstappen estava dirigindo fora de seu delta, assim, deveria receber uma queda de uma posição no grid para a corrida de domingo - o que dá a pole a Russell.

O relatório dos comissários de pista diz: "O carro 1 [Verstappen] estava em uma estratégia de preparação diferente da do carro 63 [Russell]. O carro 1 estava bem fora do delta e o piloto do carro 1 explicou que havia deixado os carros 4 e 14 passarem".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

E prosseguiu: "O piloto do carro 63 alegou que havia aderido ao delta e não esperava que o carro 1 estivesse na linha de corrida. Ele afirmou que se um carro estivesse indo devagar em uma curva de alta velocidade, ele não deveria estar na linha de corrida.

De acordo com o documento, o caso não foi de fácil resolução. "Os comissários consideram este caso complicado, pois claramente o Carro 1 não cumpriu as Notas de Evento do Diretor de Prova e claramente estava guiando, em nossa opinião, desnecessariamente devagar. Era óbvio que o piloto do Carro 1 estava tentando esfriar os pneus. Ele também podia ver o carro 63 se aproximando, pois olhou no espelho várias vezes enquanto estava na pequena reta entre as curvas 11 e 12.

O relatório observou ainda que o fato de nenhum dos pilotos estar em uma volta rápida reduziu o escopo da penalidade, já que um piloto que atrapalhasse alguém em alta velocidade produziria uma penalidade de três posições em circunstâncias normais. "Excepcionalmente, esse incidente ocorreu quando nenhum dos carros estava em uma push lap", frisa o documento.

"Se o carro 63 estivesse em uma volta rápida, a penalidade provavelmente teria sido a usual de três posições no grid. No entanto, para atenuar, era óbvio que o piloto do carro 63 tinha visibilidade clara do carro 1 e que nenhum dos carros estava em uma volta rápida."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, congratulates pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Antes do veredito dos comissários, Verstappen expressou sua surpresa por ter sido chamado ao julgamento e argumentou que estava, simplesmente, reagindo aos movimentos dos carros da frente - e que Russell deveria ter feito o mesmo.

"Todos nós estávamos devagar. Não sei o que eu poderia ter feito de diferente", disse o tetracampeão. "O fato de eu ter que ir [ao escritório dos comissários de bordo] já é muito estranho para mim. Caso contrário, da próxima vez eu também vou pilotar sem parar e fingir que bati [no outro carro]."

"Ele deveria ter freado. Eu freei. Assim como os carros à minha frente. E eu não quero sacaneá-los. Sinceramente, estou um pouco cansado de tudo isso no final da temporada", lamentou Verstappen.

O GP do Catar, agora com Russell na pole position, está marcado para este domingo (1), a partir das 13h no horário de Brasília. A transmissão na TV aberta do Brasil fica por conta da Band e da Bandsports na TV fechada, com a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

Confira como ficou o grid de largada para o GP do Catar de Fórmula 1:

F1 2024: NORRIS DEIXA PIASTRI VENCER SPRINT, George 3º! FIASCO de Pérez, HAMILTON x LECLERC, Verstappen SOFRE | PÓDIO SPRINT

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

