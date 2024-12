Piloto britânico da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris foi aconselhado três vezes a não ceder ao companheiro Oscar Piastri a vitória na corrida sprint do GP do Catar, como retribuição ao que aconteceu na sprint do GP de São Paulo, quando o australiano deu a liderança ao inglês em Interlagos.

A McLaren estava preocupada com um possível ataque do britânico George Russell, da Mercedes, à sua dupla de pilotos no momento da 'gentileza' de Norris em Losail. No fim, porém, a manobra de Lando deu certo e Piastri venceu em uma dobradinha do time de Woking, com Russell terminando em terceiro.

Norris tinha revelado ao seu engenheiro, Will Joseph, que cederia o triunfo a Oscar se possível. Joseph entrou no rádio duas vezes durante a sprint para dizer que a dupla deveria terminar a corrida na ordem de momento, ou seja, com Lando na frente -- Will também havia sido contra a 'entregada' antes da prova.

"Não foi algo que foi realmente discutido [com a equipe em geral]. Eu não precisava fazer isso se não quisesse. Eu disse ao meu engenheiro que faria isso. Portanto, ele era o principal que provavelmente sabia disso", explicou Norris.

"Eu disse a ele antes da corrida que, se tivéssemos um pouco de folga e estivéssemos em primeiro e segundo lugar, eu tentaria fazer isso. Então, ele sabia e estava me dizendo para não fazer isso, porque acho que a diferença para George [pós-quali sprint, com Russell terminando a 0,063s da pole de Norris] era pequena demais para o gosto deles. Mas Oscar fez sua parte ao tentar me ajudar a chegar mais perto de Max [Verstappen, holandês da Red Bull] no campeonato. Retribuí o favor", justificou Norris.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Em entrevista à Sky Sports F1 após a sprint, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, falou sobre o caso. "Lando conseguiu encontrar a oportunidade de retribuir o favor. E, mais uma vez, isso mostra a colaboração, a unidade, a coesão que temos na McLaren, é um ponto de força e é a base para continuarmos nessa busca pelo campeonato [de construtores]", disse o italiano, lembrando da disputa contra a Ferrari pelo título das equipes.

"Lando estava definitivamente disposto a retribuir o favor. Isso está de acordo com nossos princípios - a justiça, o espírito esportivo. Nos sentimos nervosos, porque Russell estava muito próximo. Então, mais uma vez, acho que os pilotos, enquanto estão no carro, às vezes julgam a situação com mais precisão."

"E, pessoalmente, estou muito feliz por termos tido a oportunidade de dar a Oscar a vitória que ele merecia no Brasil. Isso é coesão, isso é união. Para ser sincero, estou muito orgulhoso do Lando e do Oscar", completou Stella.

Por que Norris cedeu vitória a Piastri e os bastidores da decisão na sprint

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Tetra absurdo redefine Verstappen? Max comparado a lendas | Caio Collet



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!