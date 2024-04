Na meia-noite deste sábado, foi dada a largada para a corrida sprint do GP da China, vencida pelo holandês Max Verstappen, tricampeão da Fórmula 1 com a Red Bull. A segunda posição ficou com o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, enquanto o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, finalizou o top 3.

A prova curta de Xangai foi marcada por um final eletrizante, com os pilotos da Ferrari, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, protagonizando batalha com o próprio Pérez e também Fernando Alonso, com o espanhol da Aston Martin levando a pior. Veja na tabela do Motorsport.com:

Max pole e 1º na sprint, Hamilton do céu ao inferno, Alonso x Sainz x Leclerc

