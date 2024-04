As atividades da sexta-feira do GP da China de Fórmula 1 foram marcados por dois incêndios misteriosos na grama do circuito de Xangai. E mesmo 24h depois, a direção da FIA ainda está intrigada por não conseguirem determinar a origem do fogo. Por isso, equipes de emergência estão de prontidão caso os episódios se repitam no restante do fim de semana.

Após o fim das atividades da sexta-feira, a FIA lançou uma investigação oficial para entender a origem dos incêndios nas gramas das curvas. Eles ocorreram em dois momentos diferentes: na curva 7 durante o treino livre, e na curva 5 no final do SQ2 da classificação para a sprint.

A FIA enviou seu pessoal à área na sexta a noite para conduzir uma análise sobre os motivos por trás dos focos, mas não obtiveram uma conclusão. Enquanto as possibilidades apontam para as faíscas dos carros, o que não se sabe é porque o resultado é um fogo que se espalha rapidamente.

Segundo apurado, não foi encontrado sinais de elementos inflamáveis ou químico nos locais dos incêndios. Há outras teorias, como a possibilidade de haver gás metano subindo pelo solo.

O Circuito de Xangai foi construído sobre um pântano, o que explicaria o acúmulo de gases. Segundo apurado, há também vários encanamentos abaixo do local, e um deles pode estar vazando. Porém as inspeções da FIA não chegaram a uma evidência óbvia da presença de gás, criando ainda mais mistérios.

Mas, apesar da falta de respostas, a FIA se movimentou para garantir que os incêndios não causem mais problemas. Em um breve comunicado, a Federação disse que a grama foi molhada, além de outras medidas tomadas.

"Apesar de ainda existirem incertezas sobre o porquê dos incêndios terem ocorrido nas sessões de ontem, estamos tomando medidas preventivas para as atividades de hoje. Iremos molhar a grama nas áreas afetadas e temos uma equipe de bombeiros de prontidão na curva 7".

