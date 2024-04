Helmut Marko, consultor da Red Bull na Fórmula 1, disse acreditar que as coisas seriam diferentes se Max Verstappen estivesse correndo pela Ferrari, em comparação com o atual nível de domínio da escuderia austríaca.

Verstappen manteve seu desempenho atual em 2024, conquistando três vitórias nas quatro primeiras corridas.

Ao lado do holandês, seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, também tem tido boa performance nesta temporada.

Questionado se o retorno de bons resultados de Pérez se devia ao fato dele estar "mais confortável com um carro projetado para Verstappen" nesta temporada, Marko respondeu: "Isso é verdade, mas Max [Verstappen] sempre prefere a configuração mais rápida."

"É claro que nem sempre é fácil usar isso. Quando um carro é rápido, ele é inquieto. É aí que as habilidades de pilotagem entram em ação. É por isso que Max é sempre o mais rápido na classificação."

Apesar dos bons resultados na pista, a Red Bull começou a temporada com uma controvérsia, com o chefe da equipe Christian Horner no centro dela.

Max Verstappen, Red Bull Racing, posição 1, e Sergio Perez, Red Bull Racing, posição 2, comemoram com suas equipes Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Embora o processo contra ele tenha sido arquivado, a turbulência interna fez com que surgissem rachaduras e Verstappen foi associado a uma transferência para a Mercedes. No entanto, Marko está confiante de que seu piloto campeão permanecerá na equipe se ela continuar a oferecer o carro mais rápido.

"Ele sempre quer estar no carro mais rápido. Max e a Red Bull são uma combinação imbatível."

"Mas se você colocar Max em uma Ferrari, é claro que as coisas mudam. Os 20 segundos que ele está à frente de Checo [Perez] são sua vantagem de pilotagem."

"Max vai querer o lugar onde ele tem o melhor carro e ele tem isso na Red Bull. Não há mais nada no horizonte", concluiu.

